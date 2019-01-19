Кейт Мосс, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл и другие селебы посетили показ новой коллекции Кима Джонса для Dior

В минувшую пятницу в Париже прошел показ осенне-зимней коллекции Dior Homme. Почетными гостями фэшн-события стали Наталья Водянова, Роберт Паттинсон, Кристина Риччи и другие знаменитости.

Вечер 18 января ознаменовался громким событием в мире моды — в Париже прошел показ новой мужской коллекции модного Дома Dior. Второй сезон подряд новый креативный директор марки Ким Джонс приглашает на шоу ключевых персон фэшн-индустрии, с которыми, поговаривают, он очень дружен. В этот раз в первом ряду сидели сразу три супермодели — Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова.

Кроме того, на показе были замечены актриса Кристина Риччи, певица Лили Аллен и другие знаменитости.

Пропустить модное событие не мог и Роберт Паттинсон, который уже шестой год подряд является лицом Dior. Актер приятно удивил гостей вечера своим образом — Роберт сменил прическу и надел экстравагантное пальто.



В новой коллекции Джонс показал, что, несмотря на высокую популярность уличной моды и спортивного стиля, не стоит забывать о классике — именно поэтому центральной деталью линии стал костюм. Оцените новинки Dior Homme в фотогалерее к нашему материалу.