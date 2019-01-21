Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Superstar: Алла Пугачева, Николай Басков и многие другие поддержали Светлану Лободу на ее сольном концерте

20 января состоялся третий сольный концерт Светланы Лободы в «Крокус Сити Холле». В вип-партере были замечены многие звезды российского шоу-биза.

17, 18 и 20 января Светлана Лобода дала три грандиозных сольных концерта. В заключительный день зал как всегда был полон, а среди зрителей замечены многочисленные селебрити. 

Так, поддержать артистку пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Николай Басков, Таисия Повалий, Григорий Лепс, Игорь Гуляев и многие другие. 

Шоу было наполнено спецэффектами. Чего только стоило появление Светланы: артистка порхала над сценой на кабриолете, после чего просто спрыгнула вниз. На этом сюрпризы не закончились. Зрители насладились и невероятными танцами, и умопомрачительными костюмами, и 3D-графикой, и световыми решениями, и, конечно, безупречным вокалом певицы.

В одно мгновение в зале послышался крик, когда Лобода села за ударную установку, которая поднялась высоко в воздух и стала сильно раскачиваться из стороны в сторону. Опасно, но так красиво! 

2 часа концерта прошли на одном дыхании. Публика долго не отпускала Светлану после завершающей композиции, и она с удовольствием исполнила заглавную песню шоу Superstar на бис.  

Перейти к обсуждению 5


21 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Евгений Николаев/ Woman.ru, пресс-служба артистки
Теги

Светлана Лобода, Дима Бикбаев, Alekseev, Кай Метов, Александр Терехов, Таисия Повалий, Наталья Якимчик, Сергей Кожевников, Катя Лель, Арман Давлетяров, Любовь Успенская, Анита Цой, Снежанна Георгиева, Максим Галкин, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Игорь Гуляев, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Альбина Джанабаева, Николай Басков

Реклама

5 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Такая стала популярная, не зря от рамштайна родила

  • Я думала что Кай Метов с дочкой сидит....

  • Откуда у нее столько денег всем платить?Кто был на концерте, она хоть в живую пела?

  • Может Лобода потом будет вместо Пугачевой рулить шоу бизнесом????

  • Поддерживают начинающих и бездарей. Успешные сами способны концерт собрать.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 365

Новое за неделю

20 новых тем

Популярное за неделю

20 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.