Superstar: Алла Пугачева, Николай Басков и многие другие поддержали Светлану Лободу на ее сольном концерте

20 января состоялся третий сольный концерт Светланы Лободы в «Крокус Сити Холле». В вип-партере были замечены многие звезды российского шоу-биза.

1 2 3 ... 40 Светлана Лобода дала три сольных концерта в «Крокус Сити Холле»

17, 18 и 20 января Светлана Лобода дала три грандиозных сольных концерта. В заключительный день зал как всегда был полон, а среди зрителей замечены многочисленные селебрити.

Так, поддержать артистку пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Николай Басков, Таисия Повалий, Григорий Лепс, Игорь Гуляев и многие другие.

Шоу было наполнено спецэффектами. Чего только стоило появление Светланы: артистка порхала над сценой на кабриолете, после чего просто спрыгнула вниз. На этом сюрпризы не закончились. Зрители насладились и невероятными танцами, и умопомрачительными костюмами, и 3D-графикой, и световыми решениями, и, конечно, безупречным вокалом певицы.



В одно мгновение в зале послышался крик, когда Лобода села за ударную установку, которая поднялась высоко в воздух и стала сильно раскачиваться из стороны в сторону. Опасно, но так красиво!

2 часа концерта прошли на одном дыхании. Публика долго не отпускала Светлану после завершающей композиции, и она с удовольствием исполнила заглавную песню шоу Superstar на бис.