Во вторник вечером в стенах музея Виктории и Альберта собрались те, кого мы регулярно видим на показах Dior — звездные поклонники марки приехали на открытие выставки, посвященной истории французского бренда.
Ольга Куриленко приехала в сопровождении своего жениха Бена Кура. Актриса была чудо как хороша в платье, расшитом цветами, Ева Герцигова дополнила аутфит широким кожаным поясом и каракулевым жакетом, а Джемма Артертон позировала в наряде с прозрачными плечами.
Актриса Нуми Рапас вновь отличилась — вместо вечернего платья она надела кружевное боди и широкие брюки в полоску, дополнив их длинным плащом и серебристыми босоножками на платформе.
Актер Эдди Редмэйн появился в компании супруги Ханны, а вот Николай фон Бисмарк был один — Кейт Мосс, видимо, осталась ждать его дома.
Ужин Dior в Лондоне: Ольга Куриленко пришла с женихом, а бойфренд Кейт Мосс скучал в одиночестве
Во вторник вечером в стенах музея Виктории и Альберта собрались те, кого мы регулярно видим на показах Dior — звездные поклонники марки приехали на открытие выставки, посвященной истории французского бренда.
Реклама
Жалоба
Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:Правила публикации комментариев к статьям
Жалоба отправлена модератору
Страница закроется автоматически
через 5 секунд
Новое на Woman.ru
- Ужин Dior в Лондоне: Ольга Куриленко пришла с женихом, а бойфренд Кейт Мосс скучал в одиночестве
- Максим Галкин гордится, что 5-летний Гарри может проплыть под водой 20 метров
- Звезда «Дома-2» потребовала от Александра Бердникова 7 миллионов рублей на содержание сына
- Ариэль Уинтер так похудела, что поклонники ее не узнают
- Беременная Лопырева призналась, что почти не набирает вес, потому что находится в постоянном стрессе
Форум: звёзды
Новое за три дня
Популярное за три дня