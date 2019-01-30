Ужин Dior в Лондоне: Ольга Куриленко пришла с женихом, а бойфренд Кейт Мосс скучал в одиночестве

29 января в Лондоне состоялось закрытая презентация выставки Christian Dior: Designer of Dreams. Все желающие смогут посетить ее в начале февраля, а пока что доступ к лучшим творениям французского Дома получили звездные поклонники марки.



Во вторник вечером в стенах музея Виктории и Альберта собрались те, кого мы регулярно видим на показах Dior — звездные поклонники марки приехали на открытие выставки, посвященной истории французского бренда.



Ольга Куриленко приехала в сопровождении своего жениха Бена Кура. Актриса была чудо как хороша в платье, расшитом цветами, Ева Герцигова дополнила аутфит широким кожаным поясом и каракулевым жакетом, а Джемма Артертон позировала в наряде с прозрачными плечами.



Актриса Нуми Рапас вновь отличилась — вместо вечернего платья она надела кружевное боди и широкие брюки в полоску, дополнив их длинным плащом и серебристыми босоножками на платформе.



Актер Эдди Редмэйн появился в компании супруги Ханны, а вот Николай фон Бисмарк был один — Кейт Мосс, видимо, осталась ждать его дома.