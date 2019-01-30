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Ужин Dior в Лондоне: Ольга Куриленко пришла с женихом, а бойфренд Кейт Мосс скучал в одиночестве

29 января в Лондоне состоялось закрытая презентация выставки Christian Dior: Designer of Dreams. Все желающие смогут посетить ее в начале февраля, а пока что доступ к лучшим творениям французского Дома получили звездные поклонники марки. 

Во вторник вечером в стенах музея Виктории и Альберта собрались те, кого мы регулярно видим на показах Dior — звездные поклонники марки приехали на открытие выставки, посвященной истории французского бренда.

Ольга Куриленко приехала в сопровождении своего жениха Бена Кура. Актриса была чудо как хороша в платье, расшитом цветами, Ева Герцигова дополнила аутфит широким кожаным поясом и каракулевым жакетом, а Джемма Артертон позировала в наряде с прозрачными плечами. 

Актриса Нуми Рапас вновь отличилась — вместо вечернего платья она надела кружевное боди и широкие брюки в полоску, дополнив их длинным плащом и серебристыми босоножками на платформе. 

Актер Эдди Редмэйн появился в компании супруги Ханны, а вот Николай фон Бисмарк был один — Кейт Мосс, видимо, осталась ждать его дома. 

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30 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Джемма Артертон, Ева Герцигова, Ольга Куриленко, Dior, Фелисити Джонс, Эдди Редмэйн

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