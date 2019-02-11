BAFTA-2019: Ирина Шейк затмила гостей церемонии, появившись на красной дорожке в смокинге на голое тело

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) — британская академия кино и телевизионных искусств, которая вот уже много лет присуждает награду имени себя. 10 февраля в Лондоне состоялась 72-я церемония вручения английского «Оскара».
На красной дорожке в королевском Альберт-Холле было традиционно многолюдно. Тысячи людей собрались посмотреть на звезд мировой величины. Своим появлением британцев порадовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, Марго Робби, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Лили Коллинз и другие знаменитости.
Абсолютным триумфатором премии стала драма «Фаворитка». Картина собрала награды в семи номинациях! Однако звания лучшего фильма удостоилась кинолента «Рома».
Список номинантов и победителей BAFTA-2019:
Лучший фильм:
«Черный клановец», Спайк Ли
«Фаворитка», Йоргос Лантимос
«Зеленая книга», Питер Фаррелли
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Звезда родилась», Брэдли Купер
Лучший британский фильм:
«Зверь», Майкл Пирс
«Богемная рапсодия», Брайан Сингер
«Фаворитка», Йоргос Лантимос — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Маккуин», Джон С. Бейрд
«Тебя никогда здесь не было», Линн Рэмси
Лучший режиссер:
«Черный клановец», Спайк Ли
«Фаворитка», Йоргос Лантимос
«Холодная война», Павел Павликовски
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Звезда родилась», Брэдли Купер
Лучшая актриса:
Глен Клоуз, «Жена»
Леди Гага, «Звезда родилась»
Мелисса Маккарти, « Сможете ли вы меня простить?»
Оливия Колман, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Виола Дэвис, «Вдовы»
Лучший актер:
Брэдли Купер, «Звезда родилась»
Кристиан Бэйл, «Власть»
Рами Малек, «Богемная рапсодия» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Вигго Мортенсен, «Зеленая книга»
Стив Куган, «Стэн и Олли»
Лучшая актриса второго плана:
Эми Адамс, «Власть»
Клэр Фой, «Человек на Луне»
Эмма Стоун, «Фаворитка»
Марго Робби, «Две королевы»
Рэйчел Вайс, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лучший актер второго плана:
Адам Драйвер, «Черный клановец»
Махершала Али, «Зеленая книга» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Ричард Е. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Рокуэлл, «Власть»
Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик»
Лучший адаптированный сценарий:
«Черный клановец» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Сможете ли вы меня простить?»
«Человек на Луне»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
Лучший оригинальный сценарий:
«Власть»
«Зеленая книга»
«Рома»
«Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Холодная война»
Лучший фильм на иностранном языке:
«Капернаум», Надин Лабаки
«Холодная война», Павел Павликовски
«Догман», Маттео Гарроне
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Магазинные воришки», Хироказу Корээда
Лучший анимационный фильм:
«Суперсемейка — 2», Брэд Берд и Джон Уолкер
«Остров собак», Уэс Андерсон и Джереми Доусон
«Человек-паук: Через вселенные», Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман — ПОБЕДИТЕЛЬ
Восходящая звезда:
Летишиа Райт — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лакит Стэнфилд
Барри Кеоган
Синтия Эриво
Джесси Бакли
Лучшая музыка к фильму:
«Черный клановец»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Звезда родилась» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Выдающийся дебют британского режиссера, сценариста или продюсера:
«Отступничество», режиссер и сценарист Дэниел Кокотайло
«Зверь», режиссер и сценарист Майкл Пирс и продюсер Лорен Дарк — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Камбоджийская весна», режиссер, сценарист и продюсер Крис Келли
«Пили», режиссер и сценарист Линн Уэлхэм и сценарист, продюсер Софи Хэрман
«Рэй и Лиз», режиссер и сценарист Ричард Биллинхэм и продюсер Жак Дэвис