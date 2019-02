BAFTA-2019: Ирина Шейк затмила гостей церемонии, появившись на красной дорожке в смокинге на голое тело

10 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA-2019. На красной дорожке блистали Сальма Хайек, Ирина Шейк и Брэдли Купер, Лили Коллинз и другие знаменитости.

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) — британская академия кино и телевизионных искусств, которая вот уже много лет присуждает награду имени себя. 10 февраля в Лондоне состоялась 72-я церемония вручения английского «Оскара».



На красной дорожке в королевском Альберт-Холле было традиционно многолюдно. Тысячи людей собрались посмотреть на звезд мировой величины. Своим появлением британцев порадовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, Марго Робби, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Лили Коллинз и другие знаменитости.

На мероприятии также присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк, однако влюбленные предпочли позировать фотографам по отдельности.

Абсолютным триумфатором премии стала драма «Фаворитка». Картина собрала награды в семи номинациях! Однако звания лучшего фильма удостоилась кинолента «Рома».



Список номинантов и победителей BAFTA-2019:



Лучший фильм:



«Черный клановец», Спайк Ли

«Фаворитка», Йоргос Лантимос

«Зеленая книга», Питер Фаррелли

«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Звезда родилась», Брэдли Купер



Лучший британский фильм:



«Зверь», Майкл Пирс

«Богемная рапсодия», Брайан Сингер

«Фаворитка», Йоргос Лантимос — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Маккуин», Джон С. Бейрд

«Тебя никогда здесь не было», Линн Рэмси



Лучший режиссер:



«Черный клановец», Спайк Ли

«Фаворитка», Йоргос Лантимос

«Холодная война», Павел Павликовски

«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Звезда родилась», Брэдли Купер



Лучшая актриса:



Глен Клоуз, «Жена»

Леди Гага, «Звезда родилась»

Мелисса Маккарти, « Сможете ли вы меня простить?»

Оливия Колман, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Виола Дэвис, «Вдовы»



Лучший актер:



Брэдли Купер, «Звезда родилась»

Кристиан Бэйл, «Власть»

Рами Малек, «Богемная рапсодия» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Вигго Мортенсен, «Зеленая книга»

Стив Куган, «Стэн и Олли»



Лучшая актриса второго плана:



Эми Адамс, «Власть»

Клэр Фой, «Человек на Луне»

Эмма Стоун, «Фаворитка»

Марго Робби, «Две королевы»

Рэйчел Вайс, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ



Лучший актер второго плана:



Адам Драйвер, «Черный клановец»

Махершала Али, «Зеленая книга» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Ричард Е. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»

Сэм Рокуэлл, «Власть»

Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик»



Лучший адаптированный сценарий:



«Черный клановец» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Сможете ли вы меня простить?»

«Человек на Луне»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»



Лучший оригинальный сценарий:



«Власть»

«Зеленая книга»

«Рома»

«Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Холодная война»



Лучший фильм на иностранном языке:



«Капернаум», Надин Лабаки

«Холодная война», Павел Павликовски

«Догман», Маттео Гарроне

«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Магазинные воришки», Хироказу Корээда



Лучший анимационный фильм:



«Суперсемейка — 2», Брэд Берд и Джон Уолкер

«Остров собак», Уэс Андерсон и Джереми Доусон

«Человек-паук: Через вселенные», Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман — ПОБЕДИТЕЛЬ



Восходящая звезда:



Летишиа Райт — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лакит Стэнфилд

Барри Кеоган

Синтия Эриво

Джесси Бакли



Лучшая музыка к фильму:



«Черный клановец»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Остров собак»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Звезда родилась» — ПОБЕДИТЕЛЬ



Выдающийся дебют британского режиссера, сценариста или продюсера:



«Отступничество», режиссер и сценарист Дэниел Кокотайло

«Зверь», режиссер и сценарист Майкл Пирс и продюсер Лорен Дарк — ПОБЕДИТЕЛЬ

«Камбоджийская весна», режиссер, сценарист и продюсер Крис Келли

«Пили», режиссер и сценарист Линн Уэлхэм и сценарист, продюсер Софи Хэрман

«Рэй и Лиз», режиссер и сценарист Ричард Биллинхэм и продюсер Жак Дэвис