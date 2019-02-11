Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

BAFTA-2019: Ирина Шейк затмила гостей церемонии, появившись на красной дорожке в смокинге на голое тело

10 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA-2019. На красной дорожке блистали Сальма Хайек, Ирина Шейк и Брэдли Купер, Лили Коллинз и другие знаменитости.

The British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) — британская академия кино и телевизионных искусств, которая вот уже много лет присуждает награду имени себя. 10 февраля в Лондоне состоялась 72-я церемония вручения английского «Оскара». 

На красной дорожке в королевском Альберт-Холле было традиционно многолюдно. Тысячи людей собрались посмотреть на звезд мировой величины. Своим появлением британцев порадовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, Марго Робби, Сальма Хайек, Кейт Бланшетт, Лили Коллинз и другие знаменитости.

На мероприятии также присутствовали Брэдли Купер и Ирина Шейк, однако влюбленные предпочли позировать фотографам по отдельности. 

Абсолютным триумфатором премии стала драма «Фаворитка». Картина собрала награды в семи номинациях! Однако звания лучшего фильма удостоилась кинолента «Рома».

Список номинантов и победителей BAFTA-2019: 

Лучший фильм:

«Черный клановец», Спайк Ли
«Фаворитка», Йоргос Лантимос
«Зеленая книга», Питер Фаррелли
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Звезда родилась», Брэдли Купер

Лучший британский фильм:

«Зверь», Майкл Пирс
«Богемная рапсодия», Брайан Сингер
«Фаворитка», Йоргос Лантимос — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Маккуин», Джон С. Бейрд
«Тебя никогда здесь не было», Линн Рэмси

Лучший режиссер:

«Черный клановец», Спайк Ли
«Фаворитка», Йоргос Лантимос
«Холодная война», Павел Павликовски
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Звезда родилась», Брэдли Купер

Лучшая актриса:

Глен Клоуз, «Жена»
Леди Гага, «Звезда родилась»
Мелисса Маккарти, « Сможете ли вы меня простить?»
Оливия Колман, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Виола Дэвис, «Вдовы»

Лучший актер:

Брэдли Купер, «Звезда родилась»
Кристиан Бэйл, «Власть»
Рами Малек, «Богемная рапсодия» — ПОБЕДИТЕЛЬ 
Вигго Мортенсен, «Зеленая книга» 
Стив Куган, «Стэн и Олли»

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс, «Власть»
Клэр Фой, «Человек на Луне»
Эмма Стоун, «Фаворитка»
Марго Робби, «Две королевы»
Рэйчел Вайс, «Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Лучший актер второго плана:

Адам Драйвер, «Черный клановец»
Махершала Али, «Зеленая книга» — ПОБЕДИТЕЛЬ
Ричард Е. Грант, «Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Рокуэлл, «Власть»
Тимоти Шаламе, «Красивый мальчик»

Лучший адаптированный сценарий:

«Черный клановец» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Сможете ли вы меня простить?»
«Человек на Луне»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»

Лучший оригинальный сценарий:

«Власть»
«Зеленая книга»
«Рома»
«Фаворитка» — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Холодная война»

Лучший фильм на иностранном языке:

«Капернаум», Надин Лабаки
«Холодная война», Павел Павликовски 
«Догман», Маттео Гарроне
«Рома», Альфонсо Куарон — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Магазинные воришки», Хироказу Корээда

Лучший анимационный фильм:

«Суперсемейка — 2», Брэд Берд и Джон Уолкер
«Остров собак», Уэс Андерсон и Джереми Доусон
«Человек-паук: Через вселенные», Питер Рэмзи, Боб Прсичетти и Родни Ротман — ПОБЕДИТЕЛЬ

Восходящая звезда:

Летишиа Райт — ПОБЕДИТЕЛЬ
Лакит Стэнфилд
Барри Кеоган
Синтия Эриво
Джесси Бакли

Лучшая музыка к фильму:

«Черный клановец»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Остров собак»
«Мэри Поппинс возвращается»
«Звезда родилась» — ПОБЕДИТЕЛЬ

Выдающийся дебют британского режиссера, сценариста или продюсера:

«Отступничество», режиссер и сценарист Дэниел Кокотайло
«Зверь», режиссер и сценарист Майкл Пирс и продюсер Лорен Дарк — ПОБЕДИТЕЛЬ
«Камбоджийская весна», режиссер, сценарист и продюсер Крис Келли
«Пили», режиссер и сценарист Линн Уэлхэм и сценарист, продюсер Софи Хэрман
«Рэй и Лиз», режиссер и сценарист Ричард Биллинхэм и продюсер Жак Дэвис

Перейти к обсуждению 6


11 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • ОМГ, кто эта мадам Корсакова в жутких розовых воланах?... Шейк супер.

  • А ведь все идеальное-просто! В этом наряде Ирина-шикарна, не отнять! Она сама по себе очень яркая, лишнего блеска ей не надо. Ещё Кэйт Бланшетт, она моя любимица, тоже, браво!

  • а мне не нравится она...у нее как будто усы над губой

  • Сальма бесподобна, роскошная женщина!

  • Лили колинз и Кейт бланшет самые стильные. В наряде шейк ничего особенного , пиджак на голое тело. Вон Канделаки вообще грудь полностью вывалила , всем нарядам наряд), а тут скромное декольте.

  • Чем это она затмила гостей? Пиджаком на голое тело, с вырезом до..? Или взглядом как у ..?

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 434

Новое за неделю

19 новых тем

Популярное за неделю

19 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.