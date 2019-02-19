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«Затерянные во льдах»: звездная Москва познакомилась с Мадсом Миккельсеном

В Москве прошла премьера фильма «Затерянные во льдах». Приключенческую драму привез в столицу и представил исполнитель главной роли Мадс Миккельсен.

На днях в Москву прилетел датский актер Мадс Миккельсен, известный всему миру по роли доктора Ганнибала Лектера. На этот раз артист представил драму «Затерянные во льдах», где он сыграл главную роль — пилота Хаксли Овергарда. Герой терпит крушение на вертолете и отчаянно борется за жизнь в ледяной арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до 70⁰С. В этих условиях ему предстоит заботиться не только о себе, но и о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Их ждет опасное путешествие и серьезная борьба за выживание.

18 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась звездная премьера картины. На красной дорожке были замечены Елена Летучая, Елена Малышева, Сабина Ахмедова, Илья Бачурин и другие селебрити. Наконец под вспышками фотокамер на мероприятии появился и сам Мадс.  

Многие российские артисты были рады встретиться со всемирно известным актером. Постоянно окруженный вниманием дам, Миккельсен ни на секунду не оставался в одиночестве.

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19 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Игорь Мишин, Мадс Миккельсен, Мадс Миккельсен, Григорий Добрыгин, Мадс Миккельсен

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Узнала только Мадса ,остальные кто это ? Гринева что с собой сделала ,?куда столько пластики ???

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