На премьере фильма «Тобол» Агату Муцениеце поддержал Павел Прилучный, а Павла Табакова — Марина Зудина и младшая сестра

На днях в Москве состоялся премьерный показ киноленты «Тобол», снятой по мотивам основанного на реальных событиях романа Алексея Иванова. Мероприятие, разумеется, не смогли пропустить актеры, сыгравшие ключевых персонажей, а также их близкие.
Агате Муцениеце досталась роль жены одного из военнослужащих. Актриса пришла на премьеру в синем бархатном платье с запахом. Компанию знаменитости составил ее муж Павел Прилучный.
Андрей Бурковский также привел на кинопоказ вторую половину. Актер пришел на мероприятие в сопровождении красавицы-жены Ольги. Супруга знаменитости надела простое красное платье и накинула поверх него черный жакет.
На мероприятии появился и Павел Табаков, сыгравший одного из главных героев. Актера поддержали его мама Марина Зудина и младшая сестра, 12-летняя Мария.
На премьере ленты «Тобол» также были замечены Екатерина Гусева, Дарья Мороз, Павел Деревянко с женой Дарьей Мясищевой. А легенда советского кино Светлана Немоляева пришла с сыном Александром Лазаревым-младшим и взрослыми внуками Полиной и Сергеем.