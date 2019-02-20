На премьере фильма «Тобол» Агату Муцениеце поддержал Павел Прилучный, а Павла Табакова — Марина Зудина и младшая сестра

19 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера исторической драмы «Тобол». Картину представили Агата Муцениеце, Павел Табаков, Екатерина Гусева и другие исполнители главных ролей.

Звезды фильма «Тобол» представили картину московским зрителям

На днях в Москве состоялся премьерный показ киноленты «Тобол», снятой по мотивам основанного на реальных событиях романа Алексея Иванова. Мероприятие, разумеется, не смогли пропустить актеры, сыгравшие ключевых персонажей, а также их близкие.



Агате Муцениеце досталась роль жены одного из военнослужащих. Актриса пришла на премьеру в синем бархатном платье с запахом. Компанию знаменитости составил ее муж Павел Прилучный.

Не так давно российские СМИ распространили слухи о проблемах в звездной семье , но, судя по всему, неурядицы уже улажены — Павел и Агата обнимались и целовались на красной дорожке.

Андрей Бурковский также привел на кинопоказ вторую половину. Актер пришел на мероприятие в сопровождении красавицы-жены Ольги. Супруга знаменитости надела простое красное платье и накинула поверх него черный жакет.

Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией на премьере исторической драмы

На мероприятии появился и Павел Табаков, сыгравший одного из главных героев. Актера поддержали его мама Марина Зудина и младшая сестра, 12-летняя Мария.

На премьере ленты «Тобол» также были замечены Екатерина Гусева, Дарья Мороз, Павел Деревянко с женой Дарьей Мясищевой. А легенда советского кино Светлана Немоляева пришла с сыном Александром Лазаревым-младшим и взрослыми внуками Полиной и Сергеем.