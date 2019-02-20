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На премьере фильма «Тобол» Агату Муцениеце поддержал Павел Прилучный, а Павла Табакова — Марина Зудина и младшая сестра

19 февраля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера исторической драмы «Тобол». Картину представили Агата Муцениеце, Павел Табаков, Екатерина Гусева и другие исполнители главных ролей.
Звезды
Звезды фильма «Тобол» представили картину московским зрителям

На днях в Москве состоялся премьерный показ киноленты «Тобол», снятой по мотивам основанного на реальных событиях романа Алексея Иванова. Мероприятие, разумеется, не смогли пропустить актеры, сыгравшие ключевых персонажей, а также их близкие.

Агате Муцениеце досталась роль жены одного из военнослужащих. Актриса пришла на премьеру в синем бархатном платье с запахом. Компанию знаменитости составил ее муж Павел Прилучный.

Не так давно российские СМИ распространили слухи о проблемах в звездной семье, но, судя по всему, неурядицы уже улажены — Павел и Агата обнимались и целовались на красной дорожке.

Андрей Бурковский также привел на кинопоказ вторую половину. Актер пришел на мероприятие в сопровождении красавицы-жены Ольги. Супруга знаменитости надела простое красное платье и накинула поверх него черный жакет.

Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией
Марина Зудина с сыном Павлом и дочерью Марией на премьере исторической драмы

На мероприятии появился и Павел Табаков, сыгравший одного из главных героев. Актера поддержали его мама Марина Зудина и младшая сестра, 12-летняя Мария. 

На премьере ленты «Тобол» также были замечены Екатерина Гусева, Дарья Мороз, Павел Деревянко с женой Дарьей Мясищевой. А легенда советского кино Светлана Немоляева пришла с сыном Александром Лазаревым-младшим и взрослыми внуками Полиной и Сергеем.

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20 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Persona Stars
Теги

Павел Деревянко, Нина Шацкая, Александр Лазарев, Александр Лазарев, Светлана Немоляева, Светлана Немоляева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Почему Муцениеце выбирает такие странные наряды?? Ну правда, такая красивая пара, молодая. А наряды у неё зачастую неудачные(

  • Агата в халате. А у Паши пиджак или пальто ну уж как то тяжеловесно смотрится. И очки на башке как рожки.

  • Гость

    Почему Муцениеце выбирает такие странные наряды?? Ну правда, такая красивая пара, молодая. А наряды у неё зачастую неудачные(

    Она вообще какая-то невнятная и незапоминающаяся. Вроде и красивая, и высокая, а не смотрится, уровень сельского ДК. Пашка то поинтересней будет.

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