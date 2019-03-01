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Стильная Деми Мур, счастливая Майли Сайрус и одинокая Пэрис Хилтон на гала-ужине в Беверли-Хиллз


Пока одни знаменитости изучают новинки осенне-зимнего сезона на Неделе моды в Париже, другие занимаются благотворительностью. 28 февраля Кейт Хадсон, Шэрон Стоун и другие звезды собрались на гала-вечере WCRF.
Кейт Хадсон, Голди Хоун, Шэрон Стоун, Деми Мур
Кейт Хадсон, Голди Хоун, Шэрон Стоун, Деми Мур

В последний день зимы в Беверли-Хиллз состоялся гала-вечер организации The Women's Cancer Research Fund, оказывающей помощь женщинам, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Поддержать это благое дело собрались многие знаменитости.  

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Гостями гала-ужина стали Шэрон Стоун в эффектном леопардовом пальто, Деми Мур, облаченная в элегантное черное платье, молодые супруги Лиам Хемсворт и Майли Сайрус и вновь одинокая Пэрис Хилтон. 

Собравшимся фотографам позировала и молодая мама Кейт Хадсон, родившая третьего ребенка в октябре прошлого года. 39-летняя звезда выглядела прекрасно в длинном вечернем платье с открытой спиной. Оцените ее образ сами. 

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01 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Стивен Спилберг, Стивен Спилберг

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Шерон Стоун классная и сейчас в свои годы, Том Форд хорош, Майли Сайрус прямо цветет вся, видно счастлива.

  • Деми Мур и Шерон Стоун просто шикарны, так достойно выглядят рядом с молодыми.

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