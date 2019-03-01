Стильная Деми Мур, счастливая Майли Сайрус и одинокая Пэрис Хилтон на гала-ужине в Беверли-Хиллз



Пока одни знаменитости изучают новинки осенне-зимнего сезона на Неделе моды в Париже, другие занимаются благотворительностью. 28 февраля Кейт Хадсон, Шэрон Стоун и другие звезды собрались на гала-вечере WCRF.

Кейт Хадсон, Голди Хоун, Шэрон Стоун, Деми Мур

В последний день зимы в Беверли-Хиллз состоялся гала-вечер организации The Women's Cancer Research Fund, оказывающей помощь женщинам, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями. Поддержать это благое дело собрались многие знаменитости.



Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Гостями гала-ужина стали Шэрон Стоун в эффектном леопардовом пальто, Деми Мур, облаченная в элегантное черное платье, молодые супруги Лиам Хемсворт и Майли Сайрус и вновь одинокая Пэрис Хилтон.

Собравшимся фотографам позировала и молодая мама Кейт Хадсон, родившая третьего ребенка в октябре прошлого года. 39-летняя звезда выглядела прекрасно в длинном вечернем платье с открытой спиной. Оцените ее образ сами.