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Ксения Собчак, Марина Зудина и другие звезды на премьере сериала Константина Богомолова «Содержанки»

6 марта в Центральном Доме литераторов состоялась премьера сериала Константина Богомолова «Содержанки». Проект представили его главные героини, а первые серии посмотрели коллеги-артисты.
Сабина Ахмедова, Константин Богомолов, Софья Эрнст и Фрол Буримский
Сабина Ахмедова, Константин Богомолов, Софья Эрнст и Фрол Буримский

Константин Богомолов готов представить на суд зрителей очередной провокационный проект — сериал «Содержанки». Главные роли в нем исполнили экс-супруга режиссера Дарья Мороз, Мария Фомина, Софья Эрнст и Ольга Сутулова.

6 марта в Центральном Доме литераторов состоялась звездная премьера драмы. Собственный проект представили актрисы сериала, а также режиссер.

Одними из первых «Содержанок» оценили Яна Рудковская, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук и другие селебрити. 

Конечно, в связи с последними событиями все ждали появления на красной дорожке Ксении Собчак, и она прибыла! Напомним, на днях в СМИ просочились совместные фотографии журналистки и режиссера из столичного аэропорта по их возвращении из Праги.

У общественности не остается сомнений в том, что Ксения и Константин вместе, несмотря на то что пара по-прежнему никак не комментирует слухи. 

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07 марта 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Марина Зудина, Виктория Борисевич, Снежана Самохина

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