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Шоу Валентина Юдашкина: эпатажный Киркоров, неузнаваемые Глюкоза и Орбакайте поздравили женщин с 8 марта

8 марта по традиции Валентин Юдашкин устроил большой праздник в Кремле. В фэшн-шоу кутюрье приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие артисты.
Валентин Юдашкин
Валентин Юдашкин

На 8 марта каждая девочка, девушка, женщина мечтает об особенном подарке. Зная об этом, ежегодно Валентин Юдашкин устраивает праздник моды, красоты и музыки в стенах Государственного Кремлевского Дворца. 2019-й не стал исключением.

В концертном шоу кутюрье приняли участие российские артисты.

Так, свои лучшие песни исполнили Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Зара, Глюкоза, Алсу, Юлия Савичева и многие другие звезды. По традиции для выхода на сцену практически все певицы предпочли наряды от Валентина Юдашкина.

Открывал концерт Филипп Киркоров, который как всегда поразил публику поистине царским образом. Со сцены в этот вечер звучали не только песни, но и поздравления для милых дам.

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09 марта 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Авраам Руссо, Авраам Руссо

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У Королевой толстые ноги, у Глюкозы грудь отвисшая.

  • Розенбауму с усами надо что-то делать... Алсу - красавица. Остальные производят странное впечатление.

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