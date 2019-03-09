Шоу Валентина Юдашкина: эпатажный Киркоров, неузнаваемые Глюкоза и Орбакайте поздравили женщин с 8 марта

8 марта по традиции Валентин Юдашкин устроил большой праздник в Кремле. В фэшн-шоу кутюрье приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие артисты.

Валентин Юдашкин

На 8 марта каждая девочка, девушка, женщина мечтает об особенном подарке. Зная об этом, ежегодно Валентин Юдашкин устраивает праздник моды, красоты и музыки в стенах Государственного Кремлевского Дворца. 2019-й не стал исключением.

В концертном шоу кутюрье приняли участие российские артисты.

Так, свои лучшие песни исполнили Кристина Орбакайте, Наташа Королева, Зара, Глюкоза, Алсу, Юлия Савичева и многие другие звезды. По традиции для выхода на сцену практически все певицы предпочли наряды от Валентина Юдашкина.

Открывал концерт Филипп Киркоров, который как всегда поразил публику поистине царским образом. Со сцены в этот вечер звучали не только песни, но и поздравления для милых дам.