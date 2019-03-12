Альбина Джанабаева, Дарья Мороз, Анна Снаткина и другие звезды на гала-ужине Ok!

На дворе весна, а значит, настала пора светских мероприятий самых разных тематик. Так, 11 марта в Демонстрационном зале ГУМа прошел гала-ужин журнала ОК! и отдела туризма Посольства Греции в Москве. В этот вечер собрались представители крупнейших SPA-курортов и отельных сетей Греции, а также ведущих агентств, специализирующихся на отдыхе премиум-класса.
На торжественном ужине также присутствовали министр туризма Греции Елена Кундура, чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас и генеральный консул Греции в Москве Элени Вакали.
Ведущими мероприятия стали Вадим Верник и Альбина Джанабаева. Певица отвечала и за музыкальное наполнение вечера. Следом своими выступлениями гостей порадовали Наталья Подольская, фолк-группа «Крапива», а также греческие музыкальные коллективы Magna Grecia и Марианна Георгиаду и Kiou Band.