Альбина Джанабаева, Дарья Мороз, Анна Снаткина и другие звезды на гала-ужине Ok!

11 марта состоялся торжественный гала-ужин журнала Оk! и отдела туризма Посольства Греции в Москве. Мероприятие посетили Альбина Джанабаева, Анна Снаткина, Наталья Подольская и другие звезды.

Альбина Джанабаева и Вадим Верник

На дворе весна, а значит, настала пора светских мероприятий самых разных тематик. Так, 11 марта в Демонстрационном зале ГУМа прошел гала-ужин журнала ОК! и отдела туризма Посольства Греции в Москве. В этот вечер собрались представители крупнейших SPA-курортов и отельных сетей Греции, а также ведущих агентств, специализирующихся на отдыхе премиум-класса.

Светский раут не смогли пропустить отечественные звезды. Так, фотографам позировали Анна Снаткина, Ирина Безрукова, Дарья Мороз, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Елена Подкаминская, Наталья Бардо и другие.

На торжественном ужине также присутствовали министр туризма Греции Елена Кундура, чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас и генеральный консул Греции в Москве Элени Вакали.

Ведущими мероприятия стали Вадим Верник и Альбина Джанабаева. Певица отвечала и за музыкальное наполнение вечера. Следом своими выступлениями гостей порадовали Наталья Подольская, фолк-группа «Крапива», а также греческие музыкальные коллективы Magna Grecia и Марианна Георгиаду и Kiou Band.