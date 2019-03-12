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Альбина Джанабаева, Дарья Мороз, Анна Снаткина и другие звезды на гала-ужине Ok!

11 марта состоялся торжественный гала-ужин журнала Оk! и отдела туризма Посольства Греции в Москве. Мероприятие посетили Альбина Джанабаева, Анна Снаткина, Наталья Подольская и другие звезды. 
Альбина Джанабаева и Вадим Верник
Альбина Джанабаева и Вадим Верник

На дворе весна, а значит, настала пора светских мероприятий самых разных тематик. Так, 11 марта в Демонстрационном зале ГУМа прошел гала-ужин журнала ОК! и отдела туризма Посольства Греции в Москве. В этот вечер собрались представители крупнейших SPA-курортов и отельных сетей Греции, а также ведущих агентств, специализирующихся на отдыхе премиум-класса.

Светский раут не смогли пропустить отечественные звезды. Так, фотографам позировали Анна Снаткина, Ирина Безрукова, Дарья Мороз, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Елена Подкаминская, Наталья Бардо и другие. 

На торжественном ужине также присутствовали министр туризма Греции Елена Кундура, чрезвычайный и полномочный посол Греции в РФ Андреас Фриганас и генеральный консул Греции в Москве Элени Вакали.

Ведущими мероприятия стали Вадим Верник и Альбина Джанабаева. Певица отвечала и за музыкальное наполнение вечера. Следом своими выступлениями гостей порадовали Наталья Подольская, фолк-группа «Крапива», а также греческие музыкальные коллективы Magna Grecia и Марианна Георгиаду и Kiou Band.

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12 марта 2019
Текст Дарья Сеничкина
Теги

Ирина Безрукова, Альбина Джанабаева, Наталья Подольская, Дарья Мороз, Екатерина Гусева, Ирина Муромцева, Ирина Муромцева, Екатерина Гусева, Анна Снаткина, Игорь Верник, Игорь Чапурин, Екатерина Гусева

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне понравились все,такие приятные, много новых лиц,которые редко можно увидеть в светсокои хронике.Мне кажется Наташа все-таки беременная)

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