Пугачева, Рудковская, Навка поздравили Yudashkin Kids с днем рождения, а их дети продемонстрировали новую коллекцию бренда

27 марта в Театре Наций Галина Юдашкина собрала звезд, чтобы отпраздновать первый день рождения ее бренда Yudashkin Kids. В рамках мероприятия дети знаменитостей с подиума представили новую коллекцию сезона осень-зима 2019/20.

Галина Юдашкина с Жасмин, ее дочерью Маргаритой Шор и Надей Песковой

Год назад Галина Юдашкина на базе модного Дома Valentin Yudashkin запустила детскую линию одежды Yudashkin Kids. Так, 27 марта бренд отпраздновал свой первый день рождения.

Праздник прошел в Театре Наций. Поздравить семью Юдашкиных с еще одним успешным начинанием пришли бессменные поклонники Дома — Алла Пугачева, Татьяна Навка, Яна Рудковская и другие звезды.

Конечно, на такое мероприятие знаменитые мамы пришли не одни, а с детьми. Однако малыши в отличие от родителей были не просто гостями праздника. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Надя Пескова, Маргарита Шор и другие звездные наследники приняли участие в показе новой коллекции сезона осень-зима 2019/20. По традиции открывал фэшн-шоу Гном Гномыч, а завершала его Лиза Галкина.

Юные модели чувствовали себя на подиуме расслабленно и наслаждались процессом на радость гостям. Присутствующие как всегда остались в восторге от коллекции и пожелали бренду дальнейшего процветания.