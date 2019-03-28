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Пугачева, Рудковская, Навка поздравили Yudashkin Kids с днем рождения, а их дети продемонстрировали новую коллекцию бренда

27 марта в Театре Наций Галина Юдашкина собрала звезд, чтобы отпраздновать первый день рождения ее бренда Yudashkin Kids. В рамках мероприятия дети знаменитостей с подиума представили новую коллекцию сезона осень-зима 2019/20. 
Галина Юдашкина с Жасмин, ее дочерью Маргаритой Шор и Надей Песковой
Галина Юдашкина с Жасмин, ее дочерью Маргаритой Шор и Надей Песковой

Год назад Галина Юдашкина на базе модного Дома Valentin Yudashkin запустила детскую линию одежды Yudashkin Kids. Так, 27 марта бренд отпраздновал свой первый день рождения. 

Праздник прошел в Театре Наций. Поздравить семью Юдашкиных с еще одним успешным начинанием пришли бессменные поклонники Дома — Алла Пугачева, Татьяна Навка, Яна Рудковская и другие звезды.

Конечно, на такое мероприятие знаменитые мамы пришли не одни, а с детьми. Однако малыши в отличие от родителей были не просто гостями праздника. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Надя Пескова, Маргарита Шор и другие звездные наследники приняли участие в показе новой коллекции сезона осень-зима 2019/20. По традиции открывал фэшн-шоу Гном Гномыч, а завершала его Лиза Галкина. 

Юные модели чувствовали себя на подиуме расслабленно и наслаждались процессом на радость гостям. Присутствующие как всегда остались в восторге от коллекции и пожелали бренду дальнейшего процветания. 

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28 марта 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Татьяна Навка, Яна Рудковская, Певица Жасмин, Алла Пугачева, Наталья Лесниковская, Галина Юдашкина, Марина Юдашкина, Елена Кулецкая, Анастасия Винокур, Бедрос Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Лиза Галкина, Александр Плющенко, Петр Максаков, Надежда Пескова, Ирина Йовович

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21 комментарий Добавить комментарий
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  • Я помню в моем небольшом городе был текстильный завод, и в магазине от него были всегда показы их продукции 2 раза в год наверное. Приходили обычные люди, работали на нем обычные люди но все могли себе позволить кофточку или даже костюм от туда. Завода давно нет, развалили. И показов для людей больше нет. Где Те кто это все развалил? Не не показе ли?

  • Очередной междусобойчик, ничего интересного.

  • самая красивая лиза галкина!талантливая и красивая!дай бог ей счастья

  • У лизы будут толстенькие немодельные ножки. Зря они ее проталкивают. Остальные дети тоже не айс. Про женщин - не очень мамки и бабки выглядят.

    Гость

    самая красивая лиза галкина!талантливая и красивая!дай бог ей счастья

  • Чья-то насупленная девчонка мелкая на первом фото - прям вылитая Навка!

  • Лиза конечно симпатичная. Но она себя примадонной мнит в свои 5 лет и то ли еще будет. Она будет везде и отовсюду. Можно конечно умиляться ее поведению, но по мне так она наглая и хабалистая.

  • Филиповичи мне нравятся. И дети-модели. Остальные - да, не айс.

  • Интересно, Гном Гномыча родители хоть когда-нибудь на руки брали, или бедолага у них с рождения взрослый?

  • Гость

    Интересно, Гном Гномыча родители хоть когда-нибудь на руки брали, или бедолага у них с рождения взрослый?

    Всем бы таких родителей как у него.А что надо в детстве делать? в песке сидеть и куличи лепить? в чём смысл ? Его родители сделали жизнь парню уже,дали профессию и наверняка он им скажет огромное спасибо.Он либо хоккеистом будет либо фигуристом чемпионом сможет стать.

  • А в чем талант Лизы?

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