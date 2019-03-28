Пугачева, Рудковская, Навка поздравили Yudashkin Kids с днем рождения, а их дети продемонстрировали новую коллекцию бренда

Год назад Галина Юдашкина на базе модного Дома Valentin Yudashkin запустила детскую линию одежды Yudashkin Kids. Так, 27 марта бренд отпраздновал свой первый день рождения.
Конечно, на такое мероприятие знаменитые мамы пришли не одни, а с детьми. Однако малыши в отличие от родителей были не просто гостями праздника. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, Надя Пескова, Маргарита Шор и другие звездные наследники приняли участие в показе новой коллекции сезона осень-зима 2019/20. По традиции открывал фэшн-шоу Гном Гномыч, а завершала его Лиза Галкина.
Юные модели чувствовали себя на подиуме расслабленно и наслаждались процессом на радость гостям. Присутствующие как всегда остались в восторге от коллекции и пожелали бренду дальнейшего процветания.