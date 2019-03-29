Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Чехова, Бословляк и другие звезды посетили public talk о красоте

27 марта на 40-м этаже золотой башни «Меркурий» в московском Сити состоялся первый public talk канала World Fashion Channel со звездным бьюти-экспертом Наидой Алиевой.
Анфиса Чехова и Наида Алиева
Анфиса Чехова и Наида Алиева

Главный врач клиники «Верна» на Цветном бульваре Наида Алиева продемонстрировала на желающих свою уникальную технику контурной пластики, которая дает мгновенный результат без видимых следов на коже, а также представила свою линию уходовой косметики из натуральных ингредиентов без консервантов.

Олеся Бословляк
Олеся Бословляк

Вечером состоялся светский коктейль. Среди гостей были Анфиса Чехова, Анастасия Денисова, Евгения Линович, Светлана Абрамова, Роман Полянский, Карина Мишулина, Евгения Короткевич, Виктория Андреянова, Татьяна Геворкян, София Кальчева, Эмма Салимова, Юлия Беретта, Олеся Бословяк, Мария Берсенева, Анна Пескова, Антонина Клименко и многие другие. 


Кульминацией вечера стало выступление Наиды Алиевой и живая дискуссия с гостями на актуальные темы косметологии.

Наида разработала инъекционные техники безоперационной ринопластики, аугментации углов челюсти, коррекция контура губ, подтяжки шеи, которые дают быстрый и безболезненный результат. Врач убеждена, что уход за собой должен быть простым, быстрым и, если это необходимо, заменить салонную процедуру. Этому посвящена ее косметическая линия Naida Alieva Beauty, включающая в себя маски и сыворотки для домашнего и профессионального ухода. 

Перейти к обсуждению


29 марта 2019
Теги

Эмма Салимова, Анастасия Денисова, Юлия Беретта

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-27 15:37:00
118
[quote="Гостья" message_id="4654406"]Скоро значит развод будет, когда пары так долго вместе без детей, их рождение потом ещё больший кризис,чем для тех,кто был в отношениях дуэтом не так длительно.[/quote] А мои наблюдения показывают, что как раз наоборот. Пары, которые продолжительное время после брака жили без детей, дружно живут до сих пор, а те, которые были знакомы пару месяцев и женились по залету, уже почти все распались...
СМИ: Саша Савельева родила сына
58 Комментариев
Гость 2019-03-26 08:39:23.829
114
[quote="Гость" message_id="4652970"]хоть плачь...[/quote] Они это специально сделали? Внешность, макияж, одежда- глухая провинция из 90-х. Это выглядит как издевательство.
Русская красота в Америке: как выглядят победительница и участницы конкурса Miss Russian LA
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.