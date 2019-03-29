Чехова, Бословляк и другие звезды посетили public talk о красоте

27 марта на 40-м этаже золотой башни «Меркурий» в московском Сити состоялся первый public talk канала World Fashion Channel со звездным бьюти-экспертом Наидой Алиевой.

Анфиса Чехова и Наида Алиева

Главный врач клиники «Верна» на Цветном бульваре Наида Алиева продемонстрировала на желающих свою уникальную технику контурной пластики, которая дает мгновенный результат без видимых следов на коже, а также представила свою линию уходовой косметики из натуральных ингредиентов без консервантов.

Олеся Бословляк

Вечером состоялся светский коктейль. Среди гостей были Анфиса Чехова, Анастасия Денисова, Евгения Линович, Светлана Абрамова, Роман Полянский, Карина Мишулина, Евгения Короткевич, Виктория Андреянова, Татьяна Геворкян, София Кальчева, Эмма Салимова, Юлия Беретта, Олеся Бословяк, Мария Берсенева, Анна Пескова, Антонина Клименко и многие другие.





Кульминацией вечера стало выступление Наиды Алиевой и живая дискуссия с гостями на актуальные темы косметологии.



Наида разработала инъекционные техники безоперационной ринопластики, аугментации углов челюсти, коррекция контура губ, подтяжки шеи, которые дают быстрый и безболезненный результат. Врач убеждена, что уход за собой должен быть простым, быстрым и, если это необходимо, заменить салонную процедуру. Этому посвящена ее косметическая линия Naida Alieva Beauty, включающая в себя маски и сыворотки для домашнего и профессионального ухода.