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Наталья Водянова, Алессандра Амбросио, Ульяна Сергеенко и другие звезды на благотворительном ужине Love Ball Arabia

29 марта в Дохе состоялось международное благотворительное мероприятие Love Ball Arabia, инициированное Натальей Водяновой в поддержку Фонда «Обнаженные сердца». Ужин посетили как мировые, так и российские знаменитости.
Антуан Арно и Наталья Водянова
Антуан Арно и Наталья Водянова

В столице Катара прошло первое в истории Ближнего Востока масштабное инклюзивное мероприятие. 28 марта в Музее Исламского Искусства состоялся благотворительный гала-ужин Love Ball Arabia, где наравне с обычными артистами выступали люди с особенностями развития.

Мероприятие прошло под патронажем Ее Превосходительства Шейхи Аль-Маяссы бинт Хамад Бин Халифы Аль-Тани и основательницы Фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой в рамках продолжения проектов культурного обмена Катара и России. 

Вадха Аль Хайри и Мария Федорова
Ульяна Сергеенко

Благотворительный вечер посетили Алессандра Амбросио, Диана фон Фюрстенберг, Ульяна Сергеенко, Саша Лусс и другие знаменитости.

На протяжении вечера гостей ждала серия захватывающих театральных и музыкальных перформансов от обычных актеров и артистов с особенностями развития из инклюзивного кино-театрального проекта «ВзаимоДействие». Ведущей вечера стала супермодель Иман. В рамках мероприятия также выступил Сергей Полунин. 

Сергей Полунин
Сергей Полунин

Далее состоялся эксклюзивный показ Ulyana Sergeenko. Модный Дом представил кутюрную коллекцию сезона весна-лето 2019, в которую вошли изделия, созданные специально для показа в Дохе. На подиуме появились как обычные манекенщицы, так и модели с особенностями развития, в том числе Мэдлин Стюарт — первая модель с синдромом Дауна.

Мэдлин Стюарт
Мэдлин Стюарт

Вечер завершился благотворительным аукционом, который провел известный аукционист лорд Марк Полтимор. С молотка ушли самые разные лоты: как предметы роскоши, так и впечатления — например, встреча с игроками футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». За время мероприятия удалось собрать 7,4 миллиона долларов.

Вырученные средства будут направлены для поддержки работы Центра Al Shafallah и Фонда «Обнаженные сердца», а также на помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития и на распространение информации о людях с ментальными, физическими и сенсорными нарушениями в России и Катаре. 

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30 марта 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images
Теги

Оксана Бондаренко, Яна Расковалова, Диана фон Фюрстенберг

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