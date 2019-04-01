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Бейонсе, Джей-Зи, Кейт Бекинсейл и другие гости премии NAACP Image Awards

В калифорнийском театре «Долби» прошла церемония вручения премии NAACP Image Awards. Ее создала Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения за достижения в сферах кино, телевидения, театра, музыки и литературы. Главными звездами вечера стали Бейонсе и ее муж Джей Зи.
Бейонсе и Джей Зи
Бейонсе и Джей Зи

Впервые награду на NAACP Image Awards Бейонсе получила около 15 лет назад. В 2019-м певица стала победительницей в номинации «Артист года». Но если очередная награда уже не вызывает удивления у поклонников Бейонсе, то ее наряд определенно стал поводом для обсуждения. Певица сделала ставку на белоснежное платье с высоким разрезом. Джей Зи надел на мероприятие черный смокинг, и рядом супруги выглядели словно молодожены. На премии были также отмечены Тони Брэкстон, Childish Gambino и Бруно Марс, в то время как почти все кинонаграды забрал фильм «Черная пантера».

Актеры фильма «Черная пантера» и Вин Дизель
Актеры фильма «Черная пантера» и Вин Дизель

Главной конкуренткой Бейонсе в плане провокационного образа по праву стала Кейт Бекинсейл. Актриса появилась на красной ковровой дорожке в полупрозрачном платье с вырезами.

Не менее прекрасный наряд продемонстрировала звезда «Черной пантеры» Люпита Нионго. На мероприятии также присутствовали Вин Дизель, Джон Ледженд и Виола Дэвис.

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01 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images
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Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Виола Дэвис, Кейт Бекинсейл

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  • Не знаю какая актриса Люпита Нионго, но выглядит она на красных дорожках потрясающе

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