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Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Наталья Подольская и другие звезды оценили наряды из новой коллекции Alena Akhmadullina

1 апреля в Музее Москвы в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ бренда Alena Akhmadullina. Оценить новую коллекцию собрались многие звездные клиентки бренда.

В первый день апреля Алена Ахмадуллина собрала звездных друзей на показе новой коллекции своего бренда. На этот раз дизайнер вдохновлялась сказкой «Кот и лиса»: на подиуме можно было увидеть пышные юбки, экстравагантные корсеты, расшитые бисером и, конечно, принты волшебной красоты. Часть коллекции Алена Ахмадуллина создавала под очевидным влиянием стилистики 1950-х и 1960-х годов.

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова

Линия вечерних платьев, столь любимых представительницами отечественного шоу-бизнеса и светскими дамами, создавались словно для настоящего бала. Все модели отличались сложными силуэтами и необычным исполнением, будь то полностью шерстяное платье или корсет с пышной юбкой, надетый поверх мужской рубашки.

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Одними из первых увидели и оценили новую коллекцию главные звездные поклонницы Alena Akhmadullina — Мария Кожевникова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Подольская, Маргарита Мамун, Ирина Безрукова, Инна Маликова, Ясмина Муратович и Татьяна Волосожар.

Наталья Подольская
Наталья Подольская

Многие знаменитости появились на показе одетыми в нарядах холодных оттенков — словно под стать ураганному ветру, бушевавшему в этот вечер в столице. Мария Кожевникова пришла в голубом брючном костюме с цветочным узором, Ирина Безрукова — в светло-синем платье, а Наталья Подольская отдала предпочтение бирюзовому наряду.

Яна Чурикова и Сати Казанова, также присутствовавшие на показе, предпочли более приглушенные оттенки. Чей образ вам понравился больше?

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02 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба Alena Akhmadullina
Теги

Татьяна Геворкян, Татьяна Волосожар, Рита Митрофанова, Ляйсан Утяшева, Дарья Чаруша, Дарья Екамасова, Дарья Екамасова, Дарья Екамасова, Инна Маликова, Яна Чурикова, Сати Казанова, Алена Ахмадуллина, Наталья Подольская, Ирина Безрукова

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  • Ляська-масяська в пижамке

  • а кто все эти люди?

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