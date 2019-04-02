Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Наталья Подольская и другие звезды оценили наряды из новой коллекции Alena Akhmadullina

1 апреля в Музее Москвы в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ бренда Alena Akhmadullina. Оценить новую коллекцию собрались многие звездные клиентки бренда.

В первый день апреля Алена Ахмадуллина собрала звездных друзей на показе новой коллекции своего бренда. На этот раз дизайнер вдохновлялась сказкой «Кот и лиса»: на подиуме можно было увидеть пышные юбки, экстравагантные корсеты, расшитые бисером и, конечно, принты волшебной красоты. Часть коллекции Алена Ахмадуллина создавала под очевидным влиянием стилистики 1950-х и 1960-х годов.

Мария Кожевникова

Линия вечерних платьев, столь любимых представительницами отечественного шоу-бизнеса и светскими дамами, создавались словно для настоящего бала. Все модели отличались сложными силуэтами и необычным исполнением, будь то полностью шерстяное платье или корсет с пышной юбкой, надетый поверх мужской рубашки.

Ирина Безрукова

Одними из первых увидели и оценили новую коллекцию главные звездные поклонницы Alena Akhmadullina — Мария Кожевникова, Лукерья Ильяшенко, Наталья Подольская, Маргарита Мамун, Ирина Безрукова, Инна Маликова, Ясмина Муратович и Татьяна Волосожар.

Наталья Подольская

Многие знаменитости появились на показе одетыми в нарядах холодных оттенков — словно под стать ураганному ветру, бушевавшему в этот вечер в столице. Мария Кожевникова пришла в голубом брючном костюме с цветочным узором, Ирина Безрукова — в светло-синем платье, а Наталья Подольская отдала предпочтение бирюзовому наряду.

Яна Чурикова и Сати Казанова, также присутствовавшие на показе, предпочли более приглушенные оттенки. Чей образ вам понравился больше?