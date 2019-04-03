Николай Басков, Марина Юдашкина, Алсу и другие звездные друзья поздравили Иосифа Пригожина с юбилеем

2 апреля Иосиф Пригожин отметил свое 50-летие. Продюсер долго готовился к празднованию юбилея, тщательно планируя все детали грядущего торжества.
«Я буду отмечать день рождения в кругу друзей. Гостей в этот раз будет немного — 500 человек. Все соберутся, будет культурная программа. Все будет закрыто, без журналистов», — делился подробностями вечеринки Пригожин.
«Дорогой наш Иосиф Пригожин! Подступиться к тебе было практически невозможно, и мы с девочками посылаем тебе флюиды нежности, восхищения и света! С днем рождения, и пусть тебя хватает на всех, а всем хватает тебя!» — написала на своей странице в Инстаграме Юлия Ковальчукт (орфография и пунктуация автора сохранены).
Весь вечер со сцены звучали приятные слова от гостей, адресованные Пригожину. Некоторые решили поздравить именинника, спев для него, — Валерия, например, исполнила сразу несколько композиций, посвященных мужу.
Кроме того, на вечеринке выступила украинская певица MARUV, дочь Валерии Анна Шульгина, Николай Басков и резиденты Comedy Club.
В минувший вечер соцсети пестрели кадрами с юбилея продюсера. Кажется, на торжестве не присутствовали лишь те представители российского шоу-бизнеса, у кого в этот день были гастроли в других городах и странах. Смотрите в нашей галерее подробный отчет праздника, запечатленный его звездными участниками.