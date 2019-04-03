Николай Басков, Марина Юдашкина, Алсу и другие звездные друзья поздравили Иосифа Пригожина с юбилеем

2 апреля Иосифу Пригожину исполнилось 50 лет. В честь юбилея продюсер устроил грандиозный праздник, который, без преувеличения, посетили несколько сотен его знаменитых друзей. Смотрите в этом материале, какой была звездная вечеринка в Москве.

2 апреля Иосиф Пригожин отметил свое 50-летие. Продюсер долго готовился к празднованию юбилея, тщательно планируя все детали грядущего торжества.



«Я буду отмечать день рождения в кругу друзей. Гостей в этот раз будет немного — 500 человек. Все соберутся, будет культурная программа. Все будет закрыто, без журналистов», — делился подробностями вечеринки Пригожин.



Насчет количества гостей Иосиф точно не пошутил — поздравить именинника пришло столько желающих, что не у всех получилось лично с ним пообщаться!

«Дорогой наш Иосиф Пригожин! Подступиться к тебе было практически невозможно, и мы с девочками посылаем тебе флюиды нежности, восхищения и света! С днем рождения, и пусть тебя хватает на всех, а всем хватает тебя!» — написала на своей странице в Инстаграме Юлия Ковальчукт (орфография и пунктуация автора сохранены).

Юлия Ковальчук, Жанна Мартиросян, Жасмин и Алсу

Весь вечер со сцены звучали приятные слова от гостей, адресованные Пригожину. Некоторые решили поздравить именинника, спев для него, — Валерия, например, исполнила сразу несколько композиций, посвященных мужу.

Кроме того, на вечеринке выступила украинская певица MARUV, дочь Валерии Анна Шульгина, Николай Басков и резиденты Comedy Club.

1 2 3 ... 23 2 апреля Иосифу Пригожину исполнилось 50 лет

В минувший вечер соцсети пестрели кадрами с юбилея продюсера. Кажется, на торжестве не присутствовали лишь те представители российского шоу-бизнеса, у кого в этот день были гастроли в других городах и странах. Смотрите в нашей галерее подробный отчет праздника, запечатленный его звездными участниками.