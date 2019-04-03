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Николай Басков, Марина Юдашкина, Алсу и другие звездные друзья поздравили Иосифа Пригожина с юбилеем

2 апреля Иосифу Пригожину исполнилось 50 лет. В честь юбилея продюсер устроил грандиозный праздник, который, без преувеличения, посетили несколько сотен его знаменитых друзей. Смотрите в этом материале, какой была звездная вечеринка в Москве. 

2 апреля Иосиф Пригожин отметил свое 50-летие. Продюсер долго готовился к празднованию юбилея, тщательно планируя все детали грядущего торжества. 

«Я буду отмечать день рождения в кругу друзей. Гостей в этот раз будет немного — 500 человек. Все соберутся, будет культурная программа. Все будет закрыто, без журналистов», — делился подробностями вечеринки Пригожин. 

Насчет количества гостей Иосиф точно не пошутил — поздравить именинника пришло столько желающих, что не у всех получилось лично с ним пообщаться!

«Дорогой наш Иосиф Пригожин! Подступиться к тебе было практически невозможно, и мы с девочками посылаем тебе флюиды нежности, восхищения и света! С днем рождения, и пусть тебя хватает на всех, а всем хватает тебя!» — написала на своей странице в Инстаграме Юлия Ковальчукт (орфография и пунктуация автора сохранены)

Юлия Ковальчук, Жанна Мартиросян, Жасмин, Алсу
Юлия Ковальчук, Жанна Мартиросян, Жасмин и Алсу

Весь вечер со сцены звучали приятные слова от гостей, адресованные Пригожину. Некоторые решили поздравить именинника, спев для него, — Валерия, например, исполнила сразу несколько композиций, посвященных мужу.

Кроме того, на вечеринке выступила украинская певица MARUV, дочь Валерии Анна Шульгина, Николай Басков и резиденты Comedy Club.

В минувший вечер соцсети пестрели кадрами с юбилея продюсера. Кажется, на торжестве не присутствовали лишь те представители российского шоу-бизнеса, у кого в этот день были гастроли в других городах и странах. Смотрите в нашей галерее подробный отчет праздника, запечатленный его звездными участниками. 

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03 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Иосиф Пригожин, Андрей Григорьев-Апполонов, Олег Газманов, Наталья Рагозина, Ольга Орлова, Ольга Орлова, Ольга Орлова, Лолита Милявская, Ирина Дубцова, Аркадий Укупник, Игорь Бутман, Игорь Бутман, Игорь Бутман, Игорь Бутман, Гарик Харламов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Мать честная, я думала ему 60.......Ну не тянул он на 40+ последние годы!!! Грузный, отекший, с потухшими глазами усталый возрастной мужчина. Ему муж Лолиты в сыновья годится.

  • Слать смски со стола на стол в одном зале на дне рождения, потому что подойти не смогли - это сильно. Зачем приглашать народ, если у тебя нет на него времени и желания?

  • А у Валерии и Пригожина общие дети?? Сын красавчик, очень интересный.

  • Гость

    Мать честная, я думала ему 60.......Ну не тянул он на 40+ последние годы!!! Грузный, отекший, с потухшими глазами усталый возрастной мужчина. Ему муж Лолиты в сыновья годится.

    Известный и богатый продюсер уже по определению всегда молодой и стройный красавчик ...

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