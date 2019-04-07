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Лолита, Наташа Королева с мамой, Анна Семенович и другие артисты порадовали зрителей «уДачными песнями»

6 апреля в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт «Удачные песни», организованный радиостанцией «Дача». Свои песни зрителям подарили Наташа Королева, Наталья Сенчукова, Натали и другие артисты.
Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой

У многих слушателей радио «Дача» весна ассоциируется с большим концертом «Удачные песни», который ежегодно проходит в «Крокус Сити Холле». 2019-й также порадовал зрителей золотыми хитами самых популярных и любимых артистов.

Так, 7 апреля свои песни для восьми тысяч человек исполнили Лолита, Григорий Лепс, Анна Семенович, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Валерия, Кристина Орбакайте, Александр Панайотов, Валерий Меладзе и многие-многие другие. 

Натали
Натали

Разглядывать наряды исполнительниц на этом мероприятии было одно удовольствие. Валерия прибыла в «Крокус» в том же платье, в каком была днем ранее — на премии «Жара Awards». Наташа Королева и ее мама сменили в этот вечер два наряда, причем шляпки Людмилы Ивановны поражали всякое воображение. Лолита же удивила гостей и зрителей облегающим комбинезоном. 

По сложившейся традиции все артисты не только выступили с музыкальными номерами, но и поговорили о том, что они любят делать на даче, насколько хорошие из них садоводы. Выяснилось, что многим звездам нравится заниматься земледелием, проводить время на грядке, высаживая очередной сорт помидоров или морковки. 

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07 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александр Панайотов, Григорий Лепс, Группа «ВИА Гра», Анна Семенович, Мария Вебер, Юлия Михальчик, Николай Расторгуев, Елена Север, Группа «Иванушки Int.», Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анита Цой, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, Анастасия Сланевская (Слава), Наташа Королева, Лолита Милявская, Кристина Орбакайте, Иосиф Пригожин, Певица Валерия

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