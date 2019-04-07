Лолита, Наташа Королева с мамой, Анна Семенович и другие артисты порадовали зрителей «уДачными песнями»

6 апреля в «Крокус Сити Холле» состоялся концерт «Удачные песни», организованный радиостанцией «Дача». Свои песни зрителям подарили Наташа Королева, Наталья Сенчукова, Натали и другие артисты.

Наташа Королева с мамой

У многих слушателей радио «Дача» весна ассоциируется с большим концертом «Удачные песни», который ежегодно проходит в «Крокус Сити Холле». 2019-й также порадовал зрителей золотыми хитами самых популярных и любимых артистов.



Так, 7 апреля свои песни для восьми тысяч человек исполнили Лолита, Григорий Лепс, Анна Семенович, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Валерия, Кристина Орбакайте, Александр Панайотов, Валерий Меладзе и многие-многие другие.

Натали

Разглядывать наряды исполнительниц на этом мероприятии было одно удовольствие. Валерия прибыла в «Крокус» в том же платье, в каком была днем ранее — на премии «Жара Awards». Наташа Королева и ее мама сменили в этот вечер два наряда, причем шляпки Людмилы Ивановны поражали всякое воображение. Лолита же удивила гостей и зрителей облегающим комбинезоном.

По сложившейся традиции все артисты не только выступили с музыкальными номерами, но и поговорили о том, что они любят делать на даче, насколько хорошие из них садоводы. Выяснилось, что многим звездам нравится заниматься земледелием, проводить время на грядке, высаживая очередной сорт помидоров или морковки.