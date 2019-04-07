Сестры Хадид, Наоми Кэмпбелл и другие модели поздравили Марка Джейкобса со свадьбой

6 апреля Марк Джейкобс и его возлюбленный Чарли Дефранческо связали себя узами брака. Пара устроила грандиозную свадебную вечеринку, попасть на которую могли только звезды. Папарацци успели сфотографировать знаменитых гостей, спешащих на празднование.

Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

6 апреля дизайнер Марк Джейкобс и его возлюбленный, манекенщик Чарли Дефранческо, поженились после 5 лет отношений (спустя почти год с момента помолвки).

Сразу после церемонии Марк показала фолловерам обручальное кольцо

Пара предпочла не делиться с общественностью подробностями об этом важном событии. Однако после официальной части Марк показал фолловерам обручальное кольцо и еще один символический для них с Чарли предмет — драгоценную булавку в форме пингвина.

«Пингвины выбирают только одного партнера на всю жизнь. Они — отличный пример верности в животном мире», — объяснил выбор аксессуара дизайнер.

После заключения брака Джейкобс и Дефранческо, а также их звездные друзья отправились в один из фешенебельных ресторанов Манхэттена. Увы, журналистов на свадебное торжество не пустили.

Папарацци буквально оцепили вход в здание, где проводилась свадьба, в ожидании счастливых молодоженов и их гостей — мероприятие обещало быть крайне стильным.

Поздравить Марка и Чарли приехало запредельное количество супермоделей. Тут была и Наоми Кэмпбелл, и сестры Хадид, и Кайя Гербер, и Кейт Мосс с дочерью. Не обошлось и без гостей из мира шоу-бизнеса — на входе в ресторан были замечены Рита Ора, Джастин Теру и многие другие. Все были одеты в роскошные наряды, от которых невозможно оторвать взгляд — убедитесь в этом сами, заглянув в нашу галерею.

