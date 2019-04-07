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Сестры Хадид, Наоми Кэмпбелл и другие модели поздравили Марка Джейкобса со свадьбой

6 апреля Марк Джейкобс и его возлюбленный Чарли Дефранческо связали себя узами брака. Пара устроила грандиозную свадебную вечеринку, попасть на которую могли только звезды. Папарацци успели сфотографировать знаменитых гостей, спешащих на празднование. 
Марк Джейкобс
Чарли Дефранческо и Марк Джейкобс

6 апреля дизайнер Марк Джейкобс и его возлюбленный, манекенщик Чарли Дефранческо, поженились после 5 лет отношений (спустя почти год с момента помолвки). 

Марк Джейкобс
Сразу после церемонии Марк показала фолловерам обручальное кольцо

Пара предпочла не делиться с общественностью подробностями об этом важном событии. Однако после официальной части Марк показал фолловерам обручальное кольцо и еще один символический для них с Чарли предмет — драгоценную булавку в форме пингвина.

«Пингвины выбирают только одного партнера на всю жизнь. Они — отличный пример верности в животном мире», — объяснил выбор аксессуара дизайнер. 

После заключения брака Джейкобс и Дефранческо, а также их звездные друзья отправились в один из фешенебельных ресторанов Манхэттена. Увы, журналистов на свадебное торжество не пустили. 

Марк Джейкобс
 

Папарацци буквально оцепили вход в здание, где проводилась свадьба, в ожидании счастливых молодоженов и их гостей — мероприятие обещало быть крайне стильным.

Поздравить Марка и Чарли приехало запредельное количество супермоделей. Тут была и Наоми Кэмпбелл, и сестры Хадид, и Кайя Гербер, и Кейт Мосс с дочерью. Не обошлось и без гостей из мира шоу-бизнеса — на входе в ресторан были замечены Рита Ора, Джастин Теру и многие другие. Все были одеты в роскошные наряды, от которых невозможно оторвать взгляд — убедитесь в этом сами, заглянув в нашу галерею.

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07 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Джиджи Хадид, Амбер Валетта, Белла Хадид, Кайя Гербер, Хлое Севиньи, Рэйчел Зои, Хелена Кристенсен, Рита Ора, Джастин Теру, Анна Винтур, Эмили Ратайковски, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Марк Джейкобс

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Не знаю кто такая Синди Бруно,но она божественна 😍

  • А Марк Джейкоб такой коротконогий пузанчик? На самом первом фото, где он с мужем, прости Господи, он странно выглядит в этих штанах до пола.

  • Даа, Синди Бруна красотка длинноногая. Ещё на удивление Джи Джи понравилась и Кайа

  • Наоми и Ора некрасивые:((

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