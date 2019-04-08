«15 лет успеха»: звезды спорта, кино и шоу-бизнеса поздравили Илью Авербуха с юбилеем творческой деятельности

6 и 7 апреля в Москве прошли грандиозные ледовые представления Ильи Авербуха «15 лет успеха». Гостями и участниками представлений стали абсолютно все — от титулованных спортсменов до звезд кино и шоу-бизнеса.

Екатерина Варнава, Илья Авербух, Екатерина Цанава

В этом году Илья Авербух празднует юбилей — 15 лет творческой деятельности. Немаленький срок, согласитесь. За это время известный фигурист и режиссер-постановщик представил не только в нашей стране, но и по всему миру десятки грандиозных шоу.

Свой юбилей Илья решил отметить с не меньшим размахом: 6 и 7 апреля в «Лужниках» прошли гала-шоу «15 лет успеха» с участием именитых спортсменов.

В оба дня на лед вышли Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Гордеева, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко и многие-многие другие. Более того: на коньки встали не только профессиональные фигуристы, но и любители. Например, зрители увидели зажигательный номер Максима Маринина и Аллы Михеевой.

Алла Михеева и Максим Маринин

Конечно, столь громкий юбилей Авербуха не смогли пропустить звезды кино и шоу-бизнеса. Так, в первых рядах были замечены Евгений Петросян, Юлия Ковальчук, Екатерина Варнава, Диана Арбенина, Зара, Наталья Подольская, Марат Башаров и другие знаменитости.



Самым незабываемым моментом гала-шоу стал выход на лед самого Ильи Авербуха. «15 лет — это очень долгий путь. Путь, который дал мне возможность самореализации, подарил лучших фигуристов, с которыми за эти годы мы стали одной семьей. Это действительно большое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни», — поделился эмоциями виновник торжества.



Далее зазвучала композиция «Реквием» на стихи Марины Цветаевой в исполнении Мариам Мерабовой. Прокат Ильи никого не оставил равнодушным: глаза наполнились слезами практически у каждого сидящего в зале. Расплакалась и Татьяна Тарасова, которая выступила ведущей гала-шоу.