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«15 лет успеха»: звезды спорта, кино и шоу-бизнеса поздравили Илью Авербуха с юбилеем творческой деятельности

6 и 7 апреля в Москве прошли грандиозные ледовые представления Ильи Авербуха «15 лет успеха». Гостями и участниками представлений стали абсолютно все — от титулованных спортсменов до звезд кино и шоу-бизнеса.
Екатерина Варнава, Илья Авербух, Екатерина Цанава
Екатерина Варнава, Илья Авербух, Екатерина Цанава

В этом году Илья Авербух празднует юбилей — 15 лет творческой деятельности. Немаленький срок, согласитесь. За это время известный фигурист и режиссер-постановщик представил не только в нашей стране, но и по всему миру десятки грандиозных шоу.

Свой юбилей Илья решил отметить с не меньшим размахом: 6 и 7 апреля в «Лужниках» прошли гала-шоу «15 лет успеха» с участием именитых спортсменов. 

В оба дня на лед вышли Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Екатерина Гордеева, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко и многие-многие другие. Более того: на коньки встали не только профессиональные фигуристы, но и любители. Например, зрители увидели зажигательный номер Максима Маринина и Аллы Михеевой. 

Алла Михеева и Максим Маринин
Алла Михеева и Максим Маринин

Конечно, столь громкий юбилей Авербуха не смогли пропустить звезды кино и шоу-бизнеса. Так, в первых рядах были замечены Евгений Петросян, Юлия Ковальчук, Екатерина Варнава, Диана Арбенина, Зара, Наталья Подольская, Марат Башаров и другие знаменитости. 

Самым незабываемым моментом гала-шоу стал выход на лед самого Ильи Авербуха. «15 лет — это очень долгий путь. Путь, который дал мне возможность самореализации, подарил лучших фигуристов, с которыми за эти годы мы стали одной семьей. Это действительно большое чудо, и я счастлив, что оно было в моей жизни», — поделился эмоциями виновник торжества. 

Далее зазвучала композиция «Реквием» на стихи Марины Цветаевой в исполнении Мариам Мерабовой. Прокат Ильи никого не оставил равнодушным: глаза наполнились слезами практически у каждого сидящего в зале. Расплакалась и Татьяна Тарасова, которая выступила ведущей гала-шоу.

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08 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Теги

Илья Авербух, Алексей Ягудин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Тарасова, Алла Духова, Татьяна Навка, Екатерина Гусева, Оксана Домнина, Маруся Зыкова, Роман Костомаров, Анна Большова, Екатерина Гордеева, Алла Михеева, Михаил Куснирович, Юлия Костюшкина, Валерия Ланская, Дарья Мороз, Екатерина Варнава, Ксения Алферова, Юлия Зимина, Юлия Ковальчук, Певица Зара, Аделина Сотникова, Дмитрий Хрусталев, Светлана Светикова, Тутта Ларсен, Марат Башаров, Максим Маринин, Юлианна Караулова, Сабина Ахмедова, Анна Горозия, Евгений Петросян, Наталья Подольская, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Светлана Устинова, Диана Арбенина, Дмитрий Харатьян, Симона Юнусова, Дмитрий Песков, Надежда Пескова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Варнава, что за поза! Ты же женщина. Вроде симпатичная, а превращаешься во фрика. Гусева красивая, но платье неудачное или она беременна? Понравилась Подольская, нежная и женственная

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