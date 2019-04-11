Андреева, Малахов, Тарасова и другие гости вечера Armani Beauty Stars

10 апреля в Москве состоялась презентация Armani Beauty Stars. Косметическая марка представила собравшимся свои главные новинки, среди которых можно отметить мужской аромат Code Absolu и обновленную линию помад из коллекции Lip Freeze.
Гостями вечера стали многие отечественные знаменитости. На красной дорожке позировали Паулина Андреева, Юлианна Караулова, Андрей Малахов и другие селебрити.
Сюрпризом для собравшихся стало выступление Сабины Ахмедовой. 37-летняя актриса имеет все шансы стать главным музыкальным открытием года!
Сабине Ахмедовой в этот вечер подпевали Анна Чурина, Аглая Тарасова, Ксения Сухинова и многие другие.