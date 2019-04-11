Андреева, Малахов, Тарасова и другие гости вечера Armani Beauty Stars

В среду вечером в столице прошло два громких светских события — премьера нового фильма Владимира Машкова «Миллиард» и презентация Armani Beauty Stars. Гостями второго мероприятия стали Паулина Андреева, Аглая Тарасова, Андрей Малахов и многие другие.



Паулина Андреева

10 апреля в Москве состоялась презентация Armani Beauty Stars. Косметическая марка представила собравшимся свои главные новинки, среди которых можно отметить мужской аромат Code Absolu и обновленную линию помад из коллекции Lip Freeze.

Галина Юдашкина

Гостями вечера стали многие отечественные знаменитости. На красной дорожке позировали Паулина Андреева, Юлианна Караулова, Андрей Малахов и другие селебрити.

Сюрпризом для собравшихся стало выступление Сабины Ахмедовой. 37-летняя актриса имеет все шансы стать главным музыкальным открытием года!

Сабине Ахмедовой в этот вечер подпевали Анна Чурина, Аглая Тарасова, Ксения Сухинова и многие другие.