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Андреева, Малахов, Тарасова и другие гости вечера Armani Beauty Stars

В среду вечером в столице прошло два громких светских события — премьера нового фильма Владимира Машкова «Миллиард» и презентация Armani Beauty Stars. Гостями второго мероприятия стали Паулина Андреева, Аглая Тарасова, Андрей Малахов и многие другие.
Паулина Андреева
Паулина Андреева

10 апреля в Москве состоялась презентация Armani Beauty Stars. Косметическая марка представила собравшимся свои главные новинки, среди которых можно отметить мужской аромат Code Absolu и обновленную линию помад из коллекции Lip Freeze.

Галина Юдашкина
Галина Юдашкина

Гостями вечера стали многие отечественные знаменитости. На красной дорожке позировали Паулина Андреева, Юлианна Караулова, Андрей Малахов и другие селебрити. 

Сюрпризом для собравшихся стало выступление Сабины Ахмедовой. 37-летняя актриса имеет все шансы стать главным музыкальным открытием года!

Сабине Ахмедовой в этот вечер подпевали Анна Чурина, Аглая Тарасова, Ксения Сухинова и многие другие. 

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11 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Теги

Анна Цуканова-Котт, Анна Чурина, Ясмина Муратович, Оксана Он, Телеведущая Аврора, Мари Коберидзе, Катя Добрякова, Ингрид Олеринская, Лаура Джугелия, Полина Киценко, Сабина Ахмедова, Ксения Сухинова, Маргарита Мамун, Андрей Малахов, Юлианна Караулова, Ксения Чилингарова, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников

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