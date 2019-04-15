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Максим Виторган, Любовь Толкалина и другие звезды на премьере фильма «Синонимы»

14 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Синонимы». Мероприятие посетили Яна Троянова, Илья Бачурин и другие отечественные селебрити.
Максим Виторган
Максим Виторган

В феврале этого года фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида стал победителем Берлинского кинофестиваля-2019. Наконец картина добралась и до Москвы. 14 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера киноленты.

Сейчас в столице как раз проходит ретроспектива фильмов Лапида, организованная журналом «Искусство кино». В рамках мероприятия израильский режиссер лично представил «Синонимы» гостям. Первыми зрителями картины стали Максим Виторган, Яна Троянова, Илья Бачурин, Любовь Толкалина, Мария Шумакова и другие знаменитости.

Гости по достоинству оценили историю о молодом израильтянине, в основе которой лежит личный опыт режиссера. После просмотра фильма многие зрители сочли за честь лично выразить Надаву Лапиду свое восхищение. В России на большие экраны картина выходит 25 апреля. 

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15 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Андрей Бильжо, Михаил Козырев, Алиса Толкачева, Илья Бачурин, Владимир Хотиненко, Артем Семакин, Павел Артемьев, Максим Виторган, Ирина Рахманова, Роман Маякин, Кирилл Плетнев, Яна Троянова, Дарья Повереннова, Мария Шумакова, Любовь Толкалина

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Кидаются в шмотках из крайности в крайность: то как на Бродвее, то как из эвакуации

  • Мне кажется, что Виторгану,больше подошла бы Толкалина.

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