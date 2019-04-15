Максим Виторган, Любовь Толкалина и другие звезды на премьере фильма «Синонимы»

14 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Синонимы». Мероприятие посетили Яна Троянова, Илья Бачурин и другие отечественные селебрити.

Максим Виторган

В феврале этого года фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида стал победителем Берлинского кинофестиваля-2019. Наконец картина добралась и до Москвы. 14 апреля в кинотеатре «Октябрь» состоялась звездная премьера киноленты.



Сейчас в столице как раз проходит ретроспектива фильмов Лапида, организованная журналом «Искусство кино». В рамках мероприятия израильский режиссер лично представил «Синонимы» гостям. Первыми зрителями картины стали Максим Виторган, Яна Троянова, Илья Бачурин, Любовь Толкалина, Мария Шумакова и другие знаменитости.

Гости по достоинству оценили историю о молодом израильтянине, в основе которой лежит личный опыт режиссера. После просмотра фильма многие зрители сочли за честь лично выразить Надаву Лапиду свое восхищение. В России на большие экраны картина выходит 25 апреля.