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Кристина Орбакайте, Аркадий Укупник и другие звезды поздравили Аллу Духову с юбилеем ее театра Todes

Вечером 16 апреля в столице прошли сразу несколько громких светских мероприятий. Так, некоторые знаменитости отправились в театр танца Аллы Духовой на премьерный показ праздничной программы «До встречи в сказке».
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией и Алла Духова <br>
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией и Алла Духова 

В этом году театр танца Аллы Духовой TODES празднует пятилетний юбилей. В честь этого события хореограф организовала специальный праздничный спектакль «До встречи в сказке», пригласив на премьеру звездных друзей. 

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева

Многие знаменитости пришли с детьми: так Кристина Орбакайте посетила семейное шоу с дочерью Клавдией, Аркадий Укупник с женой Натальей и дочкой Софией, а Татьяной Волосожар — с двухлетней Анжеликой. К слову, дочь олимпийской чемпионки оказалась самой маленькой из зрителей, но тем не менее с интересом наблюдала за тем, что происходило на сцене. 

В восторге остались все гости спектакля. К слову, актриса Нона Гришаева оценила не только саму постановку, но и костюмы. «Видно, что это тонкая ручная работа, где каждая деталь продумана», — прокомментировала знаменитость.

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17 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба
Теги

Дмитрий Оленин, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Алла Духова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев, Аркадий Укупник, Нонна Гришаева, Кристина Орбакайте, Татьяна Волосожар, Алла Довлатова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кристина красивая, а вот дочь явно не в нее. Николаев толстый и страшный.

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