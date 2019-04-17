Кристина Орбакайте, Аркадий Укупник и другие звезды поздравили Аллу Духову с юбилеем ее театра Todes

Вечером 16 апреля в столице прошли сразу несколько громких светских мероприятий. Так, некоторые знаменитости отправились в театр танца Аллы Духовой на премьерный показ праздничной программы «До встречи в сказке».

Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией и Алла Духова



В этом году театр танца Аллы Духовой TODES празднует пятилетний юбилей. В честь этого события хореограф организовала специальный праздничный спектакль «До встречи в сказке», пригласив на премьеру звездных друзей.

Нонна Гришаева

Многие знаменитости пришли с детьми: так Кристина Орбакайте посетила семейное шоу с дочерью Клавдией, Аркадий Укупник с женой Натальей и дочкой Софией, а Татьяной Волосожар — с двухлетней Анжеликой. К слову, дочь олимпийской чемпионки оказалась самой маленькой из зрителей, но тем не менее с интересом наблюдала за тем, что происходило на сцене.

В восторге остались все гости спектакля. К слову, актриса Нона Гришаева оценила не только саму постановку, но и костюмы. «Видно, что это тонкая ручная работа, где каждая деталь продумана», — прокомментировала знаменитость.