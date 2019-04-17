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Собчак, Пелагея и другие модницы поздравили Сергеенко с открытием pop-up-бутика

16 апреля во «Временах года» состоялось открытие pop-up-пространства Ulyana Sergeenko. На это важное мероприятие дизайнер пригласила близких подруг и главных московских модниц. 
Ульяна Сергеенко
Ульяна Сергеенко

Ульяну Сергеенко принимает поздравления. На этот раз с открытием pop-up-бутика в галереях «Времена года». До конца года в этом пространстве будут представлены сезонная коллекция и линия аксессуаров Дома моды, а также ретроспектива самых известных нарядов марки — но только в течение ближайшей недели.

Ксения Собчак
Ксения Собчак

Гостей встречала лично Ульяна и CEO галерей «Времена Года» Лилит Адибекян. Поддержать и поздравить дизайнера со столь значимым событием пришли Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Пелагея, Ясмина Муратович и многие другие модницы.

Хозяйка вечера удивила собравшихся довольно смелым для себя образом — впервые за долгое время Сергеенко сделала ставку на мини.

Многие гостьи продемонстрировали на мероприятии наряды Ulyana Sergeenko. По случаю открытия был организован коктейль, на котором подавали авторские десерты, предоставленные рестораном Ribambelle.

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17 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба
Теги

Ульяна Сергеенко, Надежда Оболенцева, Ксения Собчак, Мари Коберидзе, Диана Манасир, Ясмина Муратович, Наталья Бардо, Певица Пелагея, Певица Валерия, Ulyana Sergeenko

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Определенно, Собчак надо почаще улыбаться на фото.

  • Маруся...какая-то.
    Тетеньке под 40, ладно, за 30. Красиво было бы Мария и дальше фамилия/ красивое имя, зачем называть себя Маруся /.

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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