Собчак, Пелагея и другие модницы поздравили Сергеенко с открытием pop-up-бутика

Ульяну Сергеенко принимает поздравления. На этот раз с открытием pop-up-бутика в галереях «Времена года». До конца года в этом пространстве будут представлены сезонная коллекция и линия аксессуаров Дома моды, а также ретроспектива самых известных нарядов марки — но только в течение ближайшей недели.
Гостей встречала лично Ульяна и CEO галерей «Времена Года» Лилит Адибекян. Поддержать и поздравить дизайнера со столь значимым событием пришли Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Пелагея, Ясмина Муратович и многие другие модницы.
Многие гостьи продемонстрировали на мероприятии наряды Ulyana Sergeenko. По случаю открытия был организован коктейль, на котором подавали авторские десерты, предоставленные рестораном Ribambelle.