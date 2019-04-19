Открытие ММКФ-2019: кто из звезд не испугался холода и почему Никита Михалков не появился на красной дорожке

ММКФ-2019 стартовал. На церемонии открытия появились Мария Кожевникова, Татьяна, Надежда и Анна Михалковы, Кристина Асмус и другие знаменитости.

Кристина Асмус

Московский международный кинофестиваль является одним из самых долгожданных и ярких событий в году. Много лет этот праздник кино проходил летом, но вот уже второй год подряд Театр мюзикла распахивает свои двери в апреле.

Ирина Безрукова

Традиционную красную дорожку на улице никто не отменял, и актрисы проявляют недюжинную смелость, проходя по ней в открытых летних платьях. В этом году не испугались холода и попрактиковались в элегантной пробежке Екатерина Климова, Кристина Асмус, Зара, Елена Захарова, Анна Хилькевич, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Любовь Толкалина с дочерью Машей, Ирина Безрукова и многие-многие другие.

Анна и Надежда Михалковы

Конечно, в этот вечер на красной дорожке не могла не появиться семья Михалковых. Одной из первых к фотографам вышла Татьяна Евгеньевна, а через несколько минут проследовали и ее дочери Анна и Надежда. Сестры пребывали в прекрасном настроении, общались с гостями, подшучивали друг над другом и смеялись.

Впервые за многие годы на красной дорожке не появился Никита Сергеевич Михалков. Дело в том, что недавно режиссер перенес серьезную операцию на бедро, и врачи запретили ему подолгу стоять — только сидеть. На пресс-конференции, посвященной ММКФ-2019, Никита Сергеевич признался, что сейчас «учится ходить». От всей души желаем режиссеру скорейшего выздоровления!