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Открытие ММКФ-2019: кто из звезд не испугался холода и почему Никита Михалков не появился на красной дорожке

ММКФ-2019 стартовал. На церемонии открытия появились Мария Кожевникова, Татьяна, Надежда и Анна Михалковы, Кристина Асмус и другие знаменитости.
Кристина Асмус
Кристина Асмус

Московский международный кинофестиваль является одним из самых долгожданных и ярких событий в году. Много лет этот праздник кино проходил летом, но вот уже второй год подряд Театр мюзикла распахивает свои двери в апреле.

Ирина Безрукова
Ирина Безрукова

Традиционную красную дорожку на улице никто не отменял, и актрисы проявляют недюжинную смелость, проходя по ней в открытых летних платьях. В этом году не испугались холода и попрактиковались в элегантной пробежке Екатерина Климова, Кристина Асмус, Зара, Елена Захарова, Анна Хилькевич, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Любовь Толкалина с дочерью Машей, Ирина Безрукова и многие-многие другие.

Анна и Надежда Михалковы
Анна и Надежда Михалковы

Конечно, в этот вечер на красной дорожке не могла не появиться семья Михалковых. Одной из первых к фотографам вышла Татьяна Евгеньевна, а через несколько минут проследовали и ее дочери Анна и Надежда. Сестры пребывали в прекрасном настроении, общались с гостями, подшучивали друг над другом и смеялись. 

Впервые за многие годы на красной дорожке не появился Никита Сергеевич Михалков. Дело в том, что недавно режиссер перенес серьезную операцию на бедро, и врачи запретили ему подолгу стоять — только сидеть. На пресс-конференции, посвященной ММКФ-2019, Никита Сергеевич признался, что сейчас «учится ходить». От всей души желаем режиссеру скорейшего выздоровления! 

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19 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анастасия Задорина, Юлия Беретта, Валерия Ланская, Алла Вербер, Екатерина Климова, Анна Чурина, Любовь Толкалина, Мария Кончаловская, Ольга Якубович, Анастасия Макеева, Сергей Гармаш, Ян Гэ, Вадим Верник, Белла Потемкина, Рената Пиотровски, Ксения Алферова, Егор Бероев, Анна Хилькевич, Константин Крюков, Алина Крюкова (Алексеева), Маруся Фомина, Елена Захарова, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов, Анна Михалкова, Надежда Михалкова, Татьяна Михалкова, Игорь Петренко, Наталья Бардо, Эммануил Виторган, Ирина Млодик, Марина Александрова, Мария Кожевникова, Кристина Асмус, Певица Зара, Вера Алентова, Юлия Меньшова, Елизавета Боярская, Мария Лемешева, Павел Астахов, Анна Слю, Алиса Толкачева, Евгений Кулик, Ирина Гринева, Яна Поплавская, Ольга Кабо, Нелли Кобзон, Дарья Повереннова, Марина Жигалова-Озкан, Мария Федорова

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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177 Комментариев





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