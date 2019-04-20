Яна и Артем Аршавины, Ясмин Кристовская, Ева Лепс и другие знаменитые подростки на вечеринке Tatler Teen Party

19 апреля в Москве состоялась вечеринка для самых перспективных подростков Москвы. На мероприятии были и дети знаменитостей — Андрея Аршавина, Григория Лепса и других.

Яна и Артем Аршавины

В Москве веселиться умеют не только светские дивы. 19 апреля журнал Tatler устроил вечеринку Tatler Teen Party для перспективных и талантливых подростков столицы и студентов первых курсов ведущих российских и зарубежных вузов.

Ясмин Кристовская

Мероприятие прошло в ЦУМе при поддержке ювелирно-часовой марки Chopard. Нужное настроение вечеринке задал хип-хоп исполнитель Big Baby Tape, исполнивший в начале вечера несколько композиций.

Тогда же были объявлены результаты голосования, которое было призвано определить самого стильного тинейджера Москвы. Победителями оказались Соня Те и Лука Зарьков. В конце перед собравшимися выступил рэпер Pharaoh.