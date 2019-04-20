Анна Хилькевич, Влад Соколовский и другие селебы оценили новую арт-выставку в Москве

19 апреля. Квартал ВТБ Арена Парк. Этот вечер пятницы многие знаменитости предпочли провести на открытии выставки Bombay Canvas by Urban Dreams. Новое pop-up-пространство представили гостям с размахом — в формате костюмированной вечеринки.
Создатели выставки — театральный режиссер Жу Монтвилайте и музыкальный продюсер Владимир Месхи, подарившие столице легендарные вечеринки Midsummer Night’s Dream и After Halloween. На этот раз они презентовали гостям арт-объекты, оценить которые можно будет только до 5 мая.
На мероприятии был заявлен дресс-код. Организаторы пространства предложили поэкспериментировать с нарядами, ориентируясь на две основные темы — сказочный лес и урбанистические джунгли. Неудивительно, что многие приглашенные знаменитости сумели по-настоящему поразить своим аутфитом.
На мероприятии присутствовали Анна Хилькевич, Ирина Хакамада, Анна Шульгина, Влад Соколовский и многие другие.