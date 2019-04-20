Анна Хилькевич, Влад Соколовский и другие селебы оценили новую арт-выставку в Москве

19 апреля состоялось открытие нового pop-up-пространства Bombay Canvas by Urban Dreams. Мероприятие на территории Квартала ВТБ Арена Парк посетили отечественные знаменитости.

19 апреля. Квартал ВТБ Арена Парк. Этот вечер пятницы многие знаменитости предпочли провести на открытии выставки Bombay Canvas by Urban Dreams. Новое pop-up-пространство представили гостям с размахом — в формате костюмированной вечеринки.

Анна Хилькевич

Создатели выставки — театральный режиссер Жу Монтвилайте и музыкальный продюсер Владимир Месхи, подарившие столице легендарные вечеринки Midsummer Night’s Dream и After Halloween. На этот раз они презентовали гостям арт-объекты, оценить которые можно будет только до 5 мая.

Влад Соколовский

На мероприятии был заявлен дресс-код. Организаторы пространства предложили поэкспериментировать с нарядами, ориентируясь на две основные темы — сказочный лес и урбанистические джунгли. Неудивительно, что многие приглашенные знаменитости сумели по-настоящему поразить своим аутфитом.

На мероприятии присутствовали Анна Хилькевич, Ирина Хакамада, Анна Шульгина, Влад Соколовский и многие другие.