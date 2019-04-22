Настасья Самбурская, Стас Михайлов и другие звезды шоу-бизнеса получили награды на премии «Шансон года»

На днях в Москве прошла премия «Шансон года». Звезды шоу-бизнеса не только поборолись за награды, но и блеснули на красной дорожке эффектными нарядами.

Михаил Шуфутинский и Мария Вебер

20 апреля на сцене Кремлевского Дворца состоялось одно самых ярких музыкальных событий этого года — ХVIII Церемония вручения премии «Шансон года».

Настасья Самбурская

Собравшиеся звезды не только выступили на сцене, но и продемонстрировали фотографам эффектные наряды. Например, Настасья Самбурская сделала ставку на образ в стиле голливудской дивы и не прогадала. Выглядела знаменитость, которая, к слову, буквально на днях объявила об уходе из театра, на все сто.

Лолита Милявская

Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших из лучших выбрало не специальное жюри, а слушатели «Радио Шансон» в ходе специального голосования.

Выступить на концерте были приглашены Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Лолита Милявская и многие другие отечественные артисты.