Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Dolce Vita! Ксения Раппопорт, Светлана Бондарчук и другие звезды посетили вечер итальянского кино

22 апреля в кинотеатре «Москва» прошел вечер итальянского кино в рамках 41-го ММКФ, организованный журналом Hello!. Мероприятие посетили Ксения Раппопорт, Надежда Сысоева и другие звезды. 
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

41-й Московский Международный кинофестиваль в самом разгаре. Не прекращается парад из кинопоказов и разного рода мероприятий. Так, 22 апреля в рамках ММКФ журнал Hello! устроил вечер итальянского кино. 

В кинотеатре «Москва» собрались Надежда Сысоева, Константин и Алина Крюковы, Екатерина Одинцова, Дарья Повереннова, Влад Лисовец и другие знаменитости. Главный редактор издания Светлана Бондарчук вручила в этот вечер награду «Красота по-итальянски» актрисе Ксении Раппопорт.

Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт

После официальной части все гости отправились смотреть три яркие короткометражные работы из альманаха Italian Shorts: «Там, где встречаются и сливаются воды», «Как с Луны свалился» и «Сахарная любовь». 

Дресс-код мероприятия звучал как Dolce Vita. Оценить то, как звезды поняли для себя требования к образу, вы можете в нашей фотогалерее. 

Перейти к обсуждению 1


23 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ирина Чайковская, Анна Чурина, Мария Лемешева, Ольга Якубович, Екатерина Вуличенко, Влад Лисовец, Наталья Лесниковская, Светлана Бондарчук, Константин Крюков, Алина Крюкова (Алексеева), Дарья Повереннова, Екатерина Одинцова, Ксения Раппопорт, Ирина Безрукова, Надежда Сысоева

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ребята, что стало с Лемешевой? Я помню её со школы в Других новостях. Это было может лет 12 назад. Она была симпатичная молодая женщина. Что за ужас с ней приключился? Она все в Панели и меха путается, а лицо пухнет и плывет!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.