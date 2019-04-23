Dolce Vita! Ксения Раппопорт, Светлана Бондарчук и другие звезды посетили вечер итальянского кино

41-й Московский Международный кинофестиваль в самом разгаре. Не прекращается парад из кинопоказов и разного рода мероприятий. Так, 22 апреля в рамках ММКФ журнал Hello! устроил вечер итальянского кино.
В кинотеатре «Москва» собрались Надежда Сысоева, Константин и Алина Крюковы, Екатерина Одинцова, Дарья Повереннова, Влад Лисовец и другие знаменитости. Главный редактор издания Светлана Бондарчук вручила в этот вечер награду «Красота по-итальянски» актрисе Ксении Раппопорт.
После официальной части все гости отправились смотреть три яркие короткометражные работы из альманаха Italian Shorts: «Там, где встречаются и сливаются воды», «Как с Луны свалился» и «Сахарная любовь».
Дресс-код мероприятия звучал как Dolce Vita. Оценить то, как звезды поняли для себя требования к образу, вы можете в нашей фотогалерее.