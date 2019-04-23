Dolce Vita! Ксения Раппопорт, Светлана Бондарчук и другие звезды посетили вечер итальянского кино

22 апреля в кинотеатре «Москва» прошел вечер итальянского кино в рамках 41-го ММКФ, организованный журналом Hello!. Мероприятие посетили Ксения Раппопорт, Надежда Сысоева и другие звезды.

Светлана Бондарчук

41-й Московский Международный кинофестиваль в самом разгаре. Не прекращается парад из кинопоказов и разного рода мероприятий. Так, 22 апреля в рамках ММКФ журнал Hello! устроил вечер итальянского кино.



В кинотеатре «Москва» собрались Надежда Сысоева, Константин и Алина Крюковы, Екатерина Одинцова, Дарья Повереннова, Влад Лисовец и другие знаменитости. Главный редактор издания Светлана Бондарчук вручила в этот вечер награду «Красота по-итальянски» актрисе Ксении Раппопорт.

Ксения Раппопорт

После официальной части все гости отправились смотреть три яркие короткометражные работы из альманаха Italian Shorts: «Там, где встречаются и сливаются воды», «Как с Луны свалился» и «Сахарная любовь».

Дресс-код мероприятия звучал как Dolce Vita. Оценить то, как звезды поняли для себя требования к образу, вы можете в нашей фотогалерее.