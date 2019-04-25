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Татьяна Навка, Галина Юдашкина и другие звезды поддержали молодых актеров на премии Chopard Talent Award 2019

24 апреля в рамках Московского международного кинофестиваля состоялся торжественный ужин, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Мероприятие посетили Татьяна Навка, Снежана Георгиева и другие звезды. 
Татьяна Навка
Татьяна Навка

Московский международный кинофестиваль подходит к концу. За день до церемонии закрытия, 24 апреля, состоялся традиционный ужин Chopard. В этот вечер прошло вручение премии молодым актерам Chopard Talent Award 2019 уже в четвертый раз.  

Праздник кино не смогли пропустить Татьяна Навка, Снежана Георгиева, Галина Юдашкина, Сабина Ахмедова, Алла Вербер, Зара и другие звезды.  

Мероприятие прошло на белоснежной яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» Баттерфляй, которая отплыла от причала напротив гостиницы «Украина». Вечер начался на верхней палубе, где все гости могли насладиться теплой погодой, пообщаться, полюбоваться видами на вечернюю Москву, затем праздник продолжился на нижней палубе. 

Ведущими вечера стали председатель жюри конкурса короткого метра Алиса Хазанова и телеведущий Денис Катаев. Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышла сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву. Лауреатами премии стали Елизавета Янковская за фильм «История одного назначения» и Александр Кузнецов за роль в картине «Кислота».

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25 апреля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Анна Темерина
Теги

Юрате Гураускайте, Марина Жигалова-Озкан, Алена Чехова, Анжелика Тиманина, Ясмина Муратович, Алла Вербер, Вадим Верник, Сабина Ахмедова, Татьяна Навка, Певица Зара, Галина Юдашкина, Снежана Георгиева

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