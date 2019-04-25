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«Наша Алла»: Шнурова, Михалкова, Орбакайте и другие звезды еще раз поздравили Примадонну с днем рождения

Юбилей Примадонны отгремел, а звездные друзья Аллы Борисовны продолжают поздравлять ее с 70-летием. На этот раз праздничный концерт состоялся в стенах «Гоголь-центра».
Алла Пугачева
Алла Пугачева

24 апреля в Москве прошел концерт «Наша Алла». Как следует из названия, посвящен он был единственной и неповторимой Пугачевой. Поводом собраться стал юбилей Примадонны, который вся страна отмечала 15 июля. На этот раз свое восхищение звезде решили выразить актеры «Гоголь-центра». 

Светлана Устинова, Татьяна Долматовская, Илья Стюарт
Светлана Устинова, Татьяна Долматовская, Илья Стюарт

В среду вечером в театральном центре на улице Казакова была замечены Светлана Устинова и Илья Стюарт, Чулпан Хаматова, Валерий Гаркалин, Матильда Шнурова, Сергей Капков и многие другие. Виновница торжества появилась в компании своей старшей дочери Кристины Орбакайте. 

Среди тех, кто принимал участие в концерте, была и Юлия Пересильд. 34-летняя актриса опубликовала в Инстаграме видео, на котором запечатлена во время исполнения песни «Сто часов счастья».

«Как мы хохотали от радости и снятия напряжения после того, как это закончилось... В общем, замечательный вечер... который удался. И когда запела Алла по-хулигански, когда она поднялась на сцену, все окончательно сложилось!» — написала Юлия.

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25 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Starface
Теги

Алла Пугачева, Юлия Александрова, Вадим Верник, Марк Тишман, Сергей Капков, Алексей Учитель, Михаил Друян, Матильда Шнурова, Анна Цуканова-Котт, Надежда Михалкова, Наталья Гольденберг

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