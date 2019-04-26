Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Тиманина, Одинцова, Гребенщикова и другие звезды на открытии филиала компании NAOS

Бьюти-презентации проходят в Москве каждый день. А вот торжественное открытие филиала, объединяющего два косметологических гиганта, случаются редко. Одно из таких отгремело в столице на днях. 
Лейли Кулеман
Лейли Кулеман

24 апреля в пространстве Башни «Федерации» на (!) 90 этаже состоялась презентация проекта NAOS. За этими четырьмя буквами стоит компания, представляющая на росийском рынке два знаменитые бьюти-марки — Bioderma и Institut Esthederm.

Елена Крыгина
Елена Крыгина

В рамках мероприятия генеральный директор российского представительства Лейли Кулеман и директор по международному развитию Софи Годфруа поделились с гостями стратегией развития и ключевыми планами компании NAOS в России, а также представили своего абмассадора — петрофизика по образованию и автора книги «Нормально о косметике» Адэль Мифтахову. 

Специально для NAOS Адэль будет транслировать инновационную практику компании, основанную на бережном отношении к коже, человеку и окружающей среде. Собственно с этого она и начала свое выступление в рамках public talk.

Помимо нее в этот день на импровизированную сцену выходили практикующие врачи-дерматологи с многолетнем стажем работы Давид Саркисов, Игорь Патрин и Каролина Бондаренко.

Все гости презентации смогли оценить и протестировать продукты. Для них были доступны аптечный корнер с кабинетом дерматолога, спа-зона с процедурами на продуктах Institut Esthederm, а также зона с визажистами Krygina Team во главе с Еленой Крыгиной. Помимо бьюти-редакторов и блогеров мероприятие посетили Анжелика Тиманина, Екатерина Одинцова, Ясмина Муратович, Алиса Гребенщикова и многие другие. 

Перейти к обсуждению


26 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Теги

Елена Крыгина, Екатерина Одинцова, Константин Гайдай, Эва Вострокнутова (DJ Eva), Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Наталья Лесниковская, Алиса Гребенщикова, Ольга Ушакова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.