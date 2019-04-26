Тиманина, Одинцова, Гребенщикова и другие звезды на открытии филиала компании NAOS

Бьюти-презентации проходят в Москве каждый день. А вот торжественное открытие филиала, объединяющего два косметологических гиганта, случаются редко. Одно из таких отгремело в столице на днях.



Лейли Кулеман

24 апреля в пространстве Башни «Федерации» на (!) 90 этаже состоялась презентация проекта NAOS. За этими четырьмя буквами стоит компания, представляющая на росийском рынке два знаменитые бьюти-марки — Bioderma и Institut Esthederm.

Елена Крыгина

В рамках мероприятия генеральный директор российского представительства Лейли Кулеман и директор по международному развитию Софи Годфруа поделились с гостями стратегией развития и ключевыми планами компании NAOS в России, а также представили своего абмассадора — петрофизика по образованию и автора книги «Нормально о косметике» Адэль Мифтахову.

Специально для NAOS Адэль будет транслировать инновационную практику компании, основанную на бережном отношении к коже, человеку и окружающей среде. Собственно с этого она и начала свое выступление в рамках public talk.



Помимо нее в этот день на импровизированную сцену выходили практикующие врачи-дерматологи с многолетнем стажем работы Давид Саркисов, Игорь Патрин и Каролина Бондаренко.



Все гости презентации смогли оценить и протестировать продукты. Для них были доступны аптечный корнер с кабинетом дерматолога, спа-зона с процедурами на продуктах Institut Esthederm, а также зона с визажистами Krygina Team во главе с Еленой Крыгиной. Помимо бьюти-редакторов и блогеров мероприятие посетили Анжелика Тиманина, Екатерина Одинцова, Ясмина Муратович, Алиса Гребенщикова и многие другие.

