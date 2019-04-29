Лукерья Ильяшенко, Ольга Кабо и другие знаменитости на презентации новых технологий LG

Недавно в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялась презентация бытовой техники. Оценить новинки пришли Анжелика Агурбаш, Екатерина Одинцова и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Кабо

В наши дни современные технологии проникли почти во все сферы жизни. Особенно это касается быта: умные дома, Smart TV и множество других устройств, которые включаются и работают по Wi-Fi. LG также следует глобальным тенденциям. На днях в столичном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park компания представила новые модели бытовой техники и систему искусственного интеллекта.

Егор Кончаловский

Среди известных гостей экспозиции присутствовали Анжелика Агурбаш, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин, Ольга Кабо, Эдгар Запашный и другие звездные поклонники LG. После рассказа экспертов про умный робот-пылесос и новую систему телевизоров, гости пообщались друг с другом и протестировали новинки.

Все приглашенные были впечатлены презентацией, а некоторые звезды даже прикупили новые модели себе домой.