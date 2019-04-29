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Лукерья Ильяшенко, Ольга Кабо и другие знаменитости на презентации новых технологий LG

Недавно в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялась презентация бытовой техники. Оценить новинки пришли Анжелика Агурбаш, Екатерина Одинцова и другие представители отечественного шоу-бизнеса.
Ольга Кабо
Ольга Кабо

В наши дни современные технологии проникли почти во все сферы жизни. Особенно это касается быта: умные дома, Smart TV и множество других устройств, которые включаются и работают по Wi-Fi. LG также следует глобальным тенденциям. На днях в столичном отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park компания представила новые модели бытовой техники и систему искусственного интеллекта.

Егор Кончал
Егор Кончаловский

Среди известных гостей экспозиции присутствовали Анжелика Агурбаш, Лукерья Ильяшенко, Илья Бачурин, Ольга Кабо, Эдгар Запашный и другие звездные поклонники LG. После рассказа экспертов про умный робот-пылесос и новую систему телевизоров, гости пообщались друг с другом и протестировали новинки.

Все приглашенные были впечатлены презентацией, а некоторые звезды даже прикупили новые модели себе домой.

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29 апреля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Александр Сирадекиан, Эдгард Запашный, Ольга Кабо, Ирина Пегова, Евгений Папунаишвили, Поля Полякова, Илья Бачурин, Егор Кончаловский, Екатерина Одинцова, Анастасия Макеева, Анастасия Гребенкина, Галина Боб, Анжелика Агурбаш, Лукерья Ильяшенко

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Гость 2019-04-27 14:21:00
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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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Гость 2019-04-28 13:50:00
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чего же Малахов молчит, а не клепает свои глупые передачки?! Он же вечно строит из себя праведника. Так сделал бы передачу, поднял тему коррупции, несправедливости, покупки первого места.... Хотя забыла, он может нападать и травить только тех, кто ему не ответит, у кого нет денег и связей рот ему закрыть. Боится рот разевать на Алсу и ее родню. Такой скандал пропадает, а этот любитель покопаться в грязном белье молчит.
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136
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