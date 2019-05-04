Откровенные наряды Бузовой и Дакоты и эротичные танцы Maruv: как прошел музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае

3 мая впервые на берегу Персидского залива в Дубае состоялся музыкальный фестиваль «Жара». Десятки артистов и несколько сотен зрителей пели и танцевали до самого утра.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Фестиваль «Жара» расширяет свою географию: к столице Азербайджана добавились Объединенные Арабские Эмираты. 3 мая музыкальное событие впервые состоялось в Дубае.

Грандиозный концерт прошел на берегу Персидского залива на территории шикарного отеля Rixos Premium Dubai.

Примечательно, что уже за несколько дней до фестиваля абсолютно все билеты были распроданы, поэтому те, кому не посчастливилось стать частью такого праздника, распределились по территории отеля и его окрестностям, чтобы на расстоянии послушать песни любимых артистов в живом исполнении.

Отдельного внимания заслуживает красная дорожка, ведь знаменитости тщательно продумали свои аутфиты. Так, Альбина Джанабаева предпочла небесно-голубое блестящее платье с высоким разрезом, обнажающим ее стройные ноги, Валерия блистала в золотом наряде с открытой спиной, а Ксения Бородина предпочла ярко-розовый брючный костюм.

Самыми обсуждаемыми стали выходы на дорожку Риты Дакоты и Ольги Бузовой.

Рита позировала фотографам в черном боди с глубоким декольте, поверх которого было надето платье-сетка. Оля тоже решила сделать ставку на откровенность и блистала в кружевном платье, обнажающим не только ее ноги, руки, но и ягодицы. Признаться, выход Бузовой произвел настоящий фурор. Впрочем, как и всегда.

Ольга Бузова

Увы, в этот вечер были и те артисты, кто проигнорировал красную дорожку. Так, к фотографам не вышли Егор Крид, Maruv и Леонид Агутин.



Сам концерт длился пять часов. Ведущими праздника музыки стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а также Альбина Джанабаева и Тимур Родригез. Помимо вышеназванных на сцене в этот вечер выступили группа Artik & Asti, Эмин Агаларов, Слава, Артем Качер, группа «Время и стекло», Элина Чага и многие-многие другие.

Maruv

Всех артистов публика встречала с восторгом, с удовольствием подпевала им и танцевала. Однако то, что происходило с залом во время выступления группы «Иванушки Int», передать невозможно. Кажется, что песню «Тополиный пух» в исполнении бойзбенда и зрителей концерта слышал весь Дубай. Вот она, нестареющая классика.

Завершился концерт мини-сольником Григория Лепса: он спел около десятка своих хитов. В финале прозвучала песня «Рюмка водки на столе», которой не подпевал только ленивый.