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Откровенные наряды Бузовой и Дакоты и эротичные танцы Maruv: как прошел музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае

3 мая впервые на берегу Персидского залива в Дубае состоялся музыкальный фестиваль «Жара». Десятки артистов и несколько сотен зрителей пели и танцевали до самого утра.  
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Фестиваль «Жара» расширяет свою географию: к столице Азербайджана добавились Объединенные Арабские Эмираты. 3 мая музыкальное событие впервые состоялось в Дубае.

Грандиозный концерт прошел на берегу Персидского залива на территории шикарного отеля Rixos Premium Dubai.  

Примечательно, что уже за несколько дней до фестиваля абсолютно все билеты были распроданы, поэтому те, кому не посчастливилось стать частью такого праздника, распределились по территории отеля и его окрестностям, чтобы на расстоянии послушать песни любимых артистов в живом исполнении. 

Отдельного внимания заслуживает красная дорожка, ведь знаменитости тщательно продумали свои аутфиты. Так, Альбина Джанабаева предпочла небесно-голубое блестящее платье с высоким разрезом, обнажающим ее стройные ноги, Валерия блистала в золотом наряде с открытой спиной, а Ксения Бородина предпочла ярко-розовый брючный костюм. 

Самыми обсуждаемыми стали выходы на дорожку Риты Дакоты и Ольги Бузовой.

Рита позировала фотографам в черном боди с глубоким декольте, поверх которого было надето платье-сетка. Оля тоже решила сделать ставку на откровенность и блистала в кружевном платье, обнажающим не только ее ноги, руки, но и ягодицы. Признаться, выход Бузовой произвел настоящий фурор. Впрочем, как и всегда. 

Ольга Бузова
Ольга Бузова

Увы, в этот вечер были и те артисты, кто проигнорировал красную дорожку. Так, к фотографам не вышли Егор Крид, Maruv и Леонид Агутин. 

Сам концерт длился пять часов. Ведущими праздника музыки стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а также Альбина Джанабаева и Тимур Родригез. Помимо вышеназванных на сцене в этот вечер выступили группа Artik & Asti, Эмин Агаларов, Слава, Артем Качер, группа «Время и стекло», Элина Чага и многие-многие другие. 

Maruv
Maruv

Всех артистов публика встречала с восторгом, с удовольствием подпевала им и танцевала. Однако то, что происходило с залом во время выступления группы «Иванушки Int», передать невозможно. Кажется, что песню «Тополиный пух» в исполнении бойзбенда и зрителей концерта слышал весь Дубай. Вот она, нестареющая классика. 

Завершился концерт мини-сольником Григория Лепса: он спел около десятка своих хитов. В финале прозвучала песня «Рюмка водки на столе», которой не подпевал только ленивый. 

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04 мая 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Анна Темерина
Теги

Ольга Бузова, Певица MARUV, Эмин Агаларов, Александр Панайотов, Леонид Агутин, Певица Валерия, Анастасия Сланевская (Слава), Григорий Лепс, Рита Дакота, Альбина Джанабаева, Группа «Иванушки Int.», Татьяна Навка, Элина Чага, Юлия Барановская, Тимур Родригез, Певица Жасмин, Анна Asti (Дзюба), Арас Агаларов, Иосиф Пригожин, Надежда Пескова, Егор Крид, Ксения Бородина

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • У нас больше половины страны "х... с солью доедают", а они всем стадом с тусовок не вылазиют в т.ч. и заграницей. Не удивлюсь если еще и за наши налоги (Навку же надо развлекать).

  • у агутина руки замёрзли? на всех фотках в портках а дамочек наряды как халаты...

  • Ну да, когда петь нечем, можно показать ляжки.

  • большинство одеты как колхозники.Денег много,даже очень,вкуса-0.Кохоз.asti вся в пластике.Волосы фейковые.

  • Да они вообще все противны мне.Блещут своими нарядами б.ть ,лучше бы умом блеснули, или пожертвованиями в фонды больных детей или стариков которые бутылки что бы ВЫЖИТЬ собирают.Мер/зость

  • ...Страшно далеки они от народа (с)...

  • Дакота ужас на вид 100 кг весит!! И это она так похудела? И это после липосакции???? Ужас ужасный тетя-мотя в татуирофках (((((

  • Свои ужасные пошлые страшные, еще и эту развратную девку Марув с Украины притащили, ну куда?

  • у нафки такая кость на ноге.

  • Как живущая в дубае много лет, на данный концерт, никто не ломился. Вопрос, кем вообще оплачивалось все это. Артистов много, проживание и выступление не из дешевых, а народу здесь просто столько нет. И это при том, что в декабре Крит, конкретно прокатил народ с выступлением.

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Гость 2019-04-27 14:21:00
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Лучше бы дали шанс талантливым детям из простых семей, а этой девочке папа, мама и дедушка, и сами могут оплатить занятия по вокалу, продвижение, звукозапись и прочее. Зачем было участвовать? Неужели такие амбиции и тщеславие у Алсу?
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