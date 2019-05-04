Откровенные наряды Бузовой и Дакоты и эротичные танцы Maruv: как прошел музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае

Фестиваль «Жара» расширяет свою географию: к столице Азербайджана добавились Объединенные Арабские Эмираты. 3 мая музыкальное событие впервые состоялось в Дубае.
Примечательно, что уже за несколько дней до фестиваля абсолютно все билеты были распроданы, поэтому те, кому не посчастливилось стать частью такого праздника, распределились по территории отеля и его окрестностям, чтобы на расстоянии послушать песни любимых артистов в живом исполнении.
Отдельного внимания заслуживает красная дорожка, ведь знаменитости тщательно продумали свои аутфиты. Так, Альбина Джанабаева предпочла небесно-голубое блестящее платье с высоким разрезом, обнажающим ее стройные ноги, Валерия блистала в золотом наряде с открытой спиной, а Ксения Бородина предпочла ярко-розовый брючный костюм.
Рита позировала фотографам в черном боди с глубоким декольте, поверх которого было надето платье-сетка. Оля тоже решила сделать ставку на откровенность и блистала в кружевном платье, обнажающим не только ее ноги, руки, но и ягодицы. Признаться, выход Бузовой произвел настоящий фурор. Впрочем, как и всегда.
Увы, в этот вечер были и те артисты, кто проигнорировал красную дорожку. Так, к фотографам не вышли Егор Крид, Maruv и Леонид Агутин.
Сам концерт длился пять часов. Ведущими праздника музыки стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк, а также Альбина Джанабаева и Тимур Родригез. Помимо вышеназванных на сцене в этот вечер выступили группа Artik & Asti, Эмин Агаларов, Слава, Артем Качер, группа «Время и стекло», Элина Чага и многие-многие другие.
Всех артистов публика встречала с восторгом, с удовольствием подпевала им и танцевала. Однако то, что происходило с залом во время выступления группы «Иванушки Int», передать невозможно. Кажется, что песню «Тополиный пух» в исполнении бойзбенда и зрителей концерта слышал весь Дубай. Вот она, нестареющая классика.
Завершился концерт мини-сольником Григория Лепса: он спел около десятка своих хитов. В финале прозвучала песня «Рюмка водки на столе», которой не подпевал только ленивый.