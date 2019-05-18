«Ночь любви» Chopard в Каннах: Мэрайя спела, Дита станцевала, а Ева прошлась по подиуму

17 мая ювелирный Дом Chopard устроил «Ночь любви». Так называлось мероприятие, собравшее многих мировых знаменитостей.

Изабель Гулар

На Каннском фестивале в день проходит лишь одна кинопремьера, а вот вечеринок — множество. Некоторые звездные гостьи даже не успевают сменить один кутюрный наряд на другой, так спешат успеть везде. Эмбер Херд, например, после премьеры картины «Боль и слава» отправилась на гала-ужин Chopard. На том и на другом мероприятии она появилась в платье Elie Saab винного оттенка.

Эмбер Херд (в Elie Saab)

Мероприятие ювелирного Дома стало уже доброй традицией кинофестиваля, чьим партнером Chopard является уже больше 20 лет. Но этот раз среди гостей вечера была замечены Эль Фаннинг, Джулианна Мур, Петра Немцова и многие другие.

Большим сюрпризом для всех стало выступление Мэрайи Кери. 49-летняя певица, к слову, прекрасно выглядящая, появилась на сцене в обтягивающем платье на тонких бретелях. Пышные локоны звезды по традиции украшала бриллиантовая тиара.

Своим блеском ослепляли и украшения из кутюрной линии Chopard под названием Red Carpet, презентованные публике во время модного дефиле.

Еще одной королевой, появившейся на сцене в этот вечер, стала Дита фон Тиз. Вы только посмотрите на ее выступление! Какая грация! А какая талия!

Звездные гости остались в полном восторге от увиденного. Анна Нетребко непрерывно постила в своем Инстаграме видео с ужина, поделившись с нами роликом с показа, в котором принимала участие Ева Герцигова, а Приянка Чопра не уставала лайкать фото и видео с мужем Ником Джонасом.