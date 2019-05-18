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Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Виктория Боня присоединились к мировым знаменитостям на премьере в Каннах

Вечером 17 мая в Каннах состоялась премьера фильма Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Помимо съемочной группы, на первом показе присутствовали западные и отечественные знаменитости.
Съемочная группа фильма «Боль и слава» 
Съемочная группа фильма «Боль и слава» 

Каждый день в Каннах проходят громкие премьеры, на красных дорожках которых собираются западные и российские селебрити. 17 мая таким стал показ испанского фильма «Боль и слава».

В этой картине Педро Альмодовар воплотил воспоминания талантливого режиссера, находящегося в конце своего творческого пути. Главную роль —Сальвадора Малло — сыграл Антонио Бандерас. Ключевого женского персонажа воплотила на экране муза создателя картины Пенелопа Крус. Именно они и стали главными звездами на премьере в рамках Каннского фестиваля.

Пенелопа Крус 
Пенелопа Крус 

Пенелопа Крус позировала перед фотографами в кутюрном платье Chanel с пышной юбкой и сложным узором из кружева.

Белла Хадид
Белла Хадид

Однако все внимание перетянула на себя Белла Хадид. Модель шла по красной дорожке как настоящая дива. Ее выбор в этот раз пал на алое асимметричное платье Roberto Cavalli с разрезом. Многим этот аутфит напомнил культовый образ Беллы, в котором она покоряла Канны в 2016-м. Ставку на красный также сделала Эмбер Херд. Для этой премьеры ее одевал модный Дом Elie Saab.

Эмбер Херд
Эмбер Херд

Большой неожиданностью стало появление на премьере Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Наши знаменитости выглядели роскошно: режиссер — в строгом смокинге, актриса — в черном платье Maison Bohemique со шнуровкой. Браво!

Также на мероприятии была замечена Виктория Боня, в этот раз надевшая блестящий комбинезон с волнующим декольте. Известно, что этот наряд принадлежит бренду Vicedomini. Предлагаем оценить все образы в фотогалерее.

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18 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images

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49 комментариев Добавить комментарий
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  • Мамо дорогое, как же Эмбер люто скулы переколола! А ведь красивая женщина была...

  • Как мне разводить боню?

  • Что там наши делают, на чужом празднике жизни?Паулина хороша.

  • Эмбер стала какая-то "тяжёлая", нет в ней больше лёгкости

  • Не являюсь фанаткой Бони, но тут так любят замечать, что её никто не фотографирует..... Бондарчук с Андреевой тоже как-то никому не интерестны.

  • Бонька во все тех же пробковых сандаликах. Рукалицо.

  • Что за платье на Паулине? С выпускного в шкафу пылилось что ли? Мдааа...А так вовремя она деда Федю отхватила-ей Канны и не снились ,наверно))

  • С кого эта шмонька Боня сняла свой прикид? С ихтиандра?

  • На Хофит то платье, которое выбрала себе Боня. В итоге Хофит надела его сама. Вот такая благотворительность, Боня получила диско комбез не по размеру "привет 80-е".

  • Белла потрясающая... 😍

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