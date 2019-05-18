Федор Бондарчук, Паулина Андреева и Виктория Боня присоединились к мировым знаменитостям на премьере в Каннах

Вечером 17 мая в Каннах состоялась премьера фильма Педро Альмодовара «Боль и слава», в котором сыграли Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Помимо съемочной группы, на первом показе присутствовали западные и отечественные знаменитости.

Съемочная группа фильма «Боль и слава»

Каждый день в Каннах проходят громкие премьеры, на красных дорожках которых собираются западные и российские селебрити. 17 мая таким стал показ испанского фильма «Боль и слава».



В этой картине Педро Альмодовар воплотил воспоминания талантливого режиссера, находящегося в конце своего творческого пути. Главную роль —Сальвадора Малло — сыграл Антонио Бандерас. Ключевого женского персонажа воплотила на экране муза создателя картины Пенелопа Крус. Именно они и стали главными звездами на премьере в рамках Каннского фестиваля.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус позировала перед фотографами в кутюрном платье Chanel с пышной юбкой и сложным узором из кружева.

Белла Хадид

Однако все внимание перетянула на себя Белла Хадид. Модель шла по красной дорожке как настоящая дива. Ее выбор в этот раз пал на алое асимметричное платье Roberto Cavalli с разрезом. Многим этот аутфит напомнил культовый образ Беллы, в котором она покоряла Канны в 2016-м. Ставку на красный также сделала Эмбер Херд. Для этой премьеры ее одевал модный Дом Elie Saab.

Эмбер Херд

Большой неожиданностью стало появление на премьере Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Наши знаменитости выглядели роскошно: режиссер — в строгом смокинге, актриса — в черном платье Maison Bohemique со шнуровкой. Браво!

Также на мероприятии была замечена Виктория Боня, в этот раз надевшая блестящий комбинезон с волнующим декольте. Известно, что этот наряд принадлежит бренду Vicedomini. Предлагаем оценить все образы в фотогалерее.