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Ксения Чилингарова, Елена Захарова и другие звезды вспомнили юность на концерте группы «Мумий Тролль»

На днях в Москве прошел финал конкурса стартапов Chivas Challenge. Гвоздем программы стало выступление группы «Мумий Тролль».
Ксения Чилингарова
Ксения Чилингарова

Внимание звезд привлекают не только модные коктейли и бьюти-презентации. 21 мая светская Москва собралась в ресторане The Toy на оглашении результатов премии Chivas Challenge с призовым фондом 5 миллионов рублей. Выбирали лучший технологический стартап. 

Полина Киценко
Полина Киценко

Победителем, по мнению гостей, стал проект RUPROTEZ, а главный приз жюри получила команда CARL. Все конкурсанты представили свои работы гостям вечера, среди которых были замечены Полина Киценко, Елена Захарова, Евгений Стычкин и многие другие известные персоны.

Объявление победителей завершилось концертом группы «Мумий Тролль», хиты которой подпевали все собравшиеся в зале. 

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24 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
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