Ксения Чилингарова, Елена Захарова и другие звезды вспомнили юность на концерте группы «Мумий Тролль»

На днях в Москве прошел финал конкурса стартапов Chivas Challenge. Гвоздем программы стало выступление группы «Мумий Тролль».

Ксения Чилингарова

Внимание звезд привлекают не только модные коктейли и бьюти-презентации. 21 мая светская Москва собралась в ресторане The Toy на оглашении результатов премии Chivas Challenge с призовым фондом 5 миллионов рублей. Выбирали лучший технологический стартап.

Полина Киценко

Победителем, по мнению гостей, стал проект RUPROTEZ, а главный приз жюри получила команда CARL. Все конкурсанты представили свои работы гостям вечера, среди которых были замечены Полина Киценко, Елена Захарова, Евгений Стычкин и многие другие известные персоны.

Объявление победителей завершилось концертом группы «Мумий Тролль», хиты которой подпевали все собравшиеся в зале.