Анфиса Черных, Анастасия Винокур и другие гости презентации #ябудужитьстолет

Перед сезоном отпусков важно закупиться всем необходимым, особенное внимание уделив дорожной косметичке. Настя Винокур, Ян Гэ, Женя Малахова и другие звезды собрали ее в одном месте.



Анастасия Винокур

Солнцезащитные средства, легкий крем для лица и тела, термальная вода, без которой не обойтись ни в самолете, ни на пляже, маски для волос — вот минимальный набор того, что нужно взять с собой в отпуск. Все это и многое другое было представлено гостям презентации летнего подарочного набора #ябудужитьстолет от аптеки «Доктор Столетов».

Дарья Коновалова

Помимо Анастасии Винокур, Дарьи Коноваловой и Анфисы Черных на мероприятии были замечены Карина Андоленко, Анна Цуканова-Котт и многие другие.





В рамках презентации все присутствующие смогли провести диагностику кожи на дермо-анализаторе от Avène, проверить уровень увлажненности с помощью корнеометра от Uriage и протестировать состояние капилляров от NOW Foods. В бьюти-корнерах были доступны лечебный маникюр Mavala, укладки для здоровья волос от Phyto, макияж от Korff, а также самый самые любимый всеми девушками бьюти-продукт — маски и патчи для увлажнения от корейского бренда Kocostar.