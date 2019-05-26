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Анфиса Черных, Анастасия Винокур и другие гости презентации #ябудужитьстолет

Перед сезоном отпусков важно закупиться всем необходимым, особенное внимание уделив дорожной косметичке. Настя Винокур, Ян Гэ, Женя Малахова и другие звезды собрали ее в одном месте.
Анастасия Винокур
Анастасия Винокур

Солнцезащитные средства, легкий крем для лица и тела, термальная вода, без которой не обойтись ни в самолете, ни на пляже, маски для волос — вот минимальный набор того, что нужно взять с собой в отпуск. Все это и многое другое было представлено гостям презентации летнего подарочного набора #ябудужитьстолет от аптеки «Доктор Столетов».

Дарья Коновалова
Дарья Коновалова

Помимо Анастасии Винокур, Дарьи Коноваловой и Анфисы Черных на мероприятии были замечены Карина Андоленко, Анна Цуканова-Котт и многие другие.

В рамках презентации все присутствующие смогли провести диагностику кожи на дермо-анализаторе от Avène, проверить уровень увлажненности с помощью корнеометра от Uriage и протестировать состояние капилляров от NOW Foods. В бьюти-корнерах были доступны лечебный маникюр Mavala, укладки для здоровья волос от Phyto, макияж от Korff, а также самый самые любимый всеми девушками бьюти-продукт — маски и патчи для увлажнения от корейского бренда Kocostar.

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26 мая 2019
Текст Алена Петровская

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
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