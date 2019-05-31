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Самбурская и Миногарова попробовали новые вкусы мороженого «Магнат»

Настасья Самбурская, Маша Миногарова, Александра Буримова и другие знаменитости отправились в Канны, чтобы первыми попробовать новинки от «Магната». По традиции вечеринка прошла в период Каннского кинофестиваля прямо на Лазурном побережье.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская, ставшая в этом году амбассадором «Магната», выделила своего фаворита: «Сочетание горького шоколада и апельсина меня просто покорило! Очень выразительный и насыщенный вкус, то, что я люблю!».

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке в Каннах в честь запуска главных новинок года от «Магнат», чтобы доказать: у настоящего удовольствия нет правил!

«Магнат» эксклюзивно представил сразу два новых необычных вкуса. «Манго и Красные ягоды» — первое мороженое «Магнат» с утонченным вкусом манго и красными ягодами, покрытое 100% бельгийским белым шоколадом. Вторая новинка «Горький шоколад и апельсин» — это сочетание насыщенного вкуса горького шоколада и дерзкой кислинки апельсина. Уже хотим!

Мария Миногарова
«Мороженое из манго и красных ягод в белом шоколаде с хрустящим миндалем — это тот случай, когда не приходится выбирать между фруктами и орешками! Как Магнату удается удивлять новыми необычными сочетаниями из года в год?!» — поделилась своим мнением о новинке Маша Миногарова.  

В этом году кампанию представляют актриса театра и кино Настасья Самбурская, модель Мария Миногарова, а также популярные блогеры Александра Буримова, Марина Вовченко, Алина Акилова и Сергей Сухов. 

Гости вечера окунулись в атмосферу настоящего праздника: наслаждаясь теплым весенним вечером, зажигательной музыкой и морским бризом. Все желающие могли самостоятельно приготовить свое авторское мороженое «Магнат», используя уникальные виды цветного шоколада в сочетании с самыми разнообразными эксклюзивными топпингами, руководствуясь лишь одним правилом — никаких правил!

#ТвоиПравилаУдовольствия — новая философия «Магнат». Легкость, умение наслаждаться каждой секундой и полная свобода от предрассудков – вот, что объединяет ее адептов помимо любви к безупречному вкусу изысканного мороженого. 

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31 мая 2019
Теги

Настасья Самбурская, Мария Миногарова

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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