Самбурская и Миногарова попробовали новые вкусы мороженого «Магнат»

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке в Каннах в честь запуска главных новинок года от «Магнат», чтобы доказать: у настоящего удовольствия нет правил!
«Магнат» эксклюзивно представил сразу два новых необычных вкуса. «Манго и Красные ягоды» — первое мороженое «Магнат» с утонченным вкусом манго и красными ягодами, покрытое 100% бельгийским белым шоколадом. Вторая новинка «Горький шоколад и апельсин» — это сочетание насыщенного вкуса горького шоколада и дерзкой кислинки апельсина. Уже хотим!
В этом году кампанию представляют актриса театра и кино Настасья Самбурская, модель Мария Миногарова, а также популярные блогеры Александра Буримова, Марина Вовченко, Алина Акилова и Сергей Сухов.
Гости вечера окунулись в атмосферу настоящего праздника: наслаждаясь теплым весенним вечером, зажигательной музыкой и морским бризом. Все желающие могли самостоятельно приготовить свое авторское мороженое «Магнат», используя уникальные виды цветного шоколада в сочетании с самыми разнообразными эксклюзивными топпингами, руководствуясь лишь одним правилом — никаких правил!
#ТвоиПравилаУдовольствия — новая философия «Магнат». Легкость, умение наслаждаться каждой секундой и полная свобода от предрассудков – вот, что объединяет ее адептов помимо любви к безупречному вкусу изысканного мороженого.