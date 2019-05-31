Самбурская и Миногарова попробовали новые вкусы мороженого «Магнат»

Настасья Самбурская, Маша Миногарова, Александра Буримова и другие знаменитости отправились в Канны, чтобы первыми попробовать новинки от «Магната». По традиции вечеринка прошла в период Каннского кинофестиваля прямо на Лазурном побережье.



Настасья Самбурская, ставшая в этом году амбассадором «Магната», выделила своего фаворита: «Сочетание горького шоколада и апельсина меня просто покорило! Очень выразительный и насыщенный вкус, то, что я люблю!».

Знаменитости собрались на закрытой вечеринке в Каннах в честь запуска главных новинок года от «Магнат», чтобы доказать: у настоящего удовольствия нет правил!



«Магнат» эксклюзивно представил сразу два новых необычных вкуса. «Манго и Красные ягоды» — первое мороженое «Магнат» с утонченным вкусом манго и красными ягодами, покрытое 100% бельгийским белым шоколадом. Вторая новинка «Горький шоколад и апельсин» — это сочетание насыщенного вкуса горького шоколада и дерзкой кислинки апельсина. Уже хотим!



«Мороженое из манго и красных ягод в белом шоколаде с хрустящим миндалем — это тот случай, когда не приходится выбирать между фруктами и орешками! Как Магнату удается удивлять новыми необычными сочетаниями из года в год?!» — поделилась своим мнением о новинке Маша Миногарова.



В этом году кампанию представляют актриса театра и кино Настасья Самбурская, модель Мария Миногарова, а также популярные блогеры Александра Буримова, Марина Вовченко, Алина Акилова и Сергей Сухов.



1 2 3 4 5 6 Магнат — твои правила удовольствия! (на фото Алина Акилова со спутником)

Гости вечера окунулись в атмосферу настоящего праздника: наслаждаясь теплым весенним вечером, зажигательной музыкой и морским бризом. Все желающие могли самостоятельно приготовить свое авторское мороженое «Магнат», используя уникальные виды цветного шоколада в сочетании с самыми разнообразными эксклюзивными топпингами, руководствуясь лишь одним правилом — никаких правил!



#ТвоиПравилаУдовольствия — новая философия «Магнат». Легкость, умение наслаждаться каждой секундой и полная свобода от предрассудков – вот, что объединяет ее адептов помимо любви к безупречному вкусу изысканного мороженого.