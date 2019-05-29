Надежда Оболенцева, Ольга Ушакова и другие модницы оценили коллекцию украшений it-girl Алины Цыгановой

На днях в ЦУМе прошла презентация украшений Subterranei x Exclaim. Автор линии, известная it-girl Алина Цыганова, лично представила светской тусовке свою коллаборацию.

Алина Цыганова

Дизайнеры успешно реабилитировали неоновые оттенки, которые были столь популярны в 1990-е. И лето — лучшее время, чтобы с ними экспериментировать. Начать можно с малого — украшений. Яркие и модные серьги-леденцы теперь есть в коллекции марки Exclaim, в создании которой принимала участие Алина Цыганова, дочь бизнес-леди Оксаны Бондаренко и создательница марки Subterranei. Кстати, пару лет назад Алина проходила практику у дизайнера Вирджила Абло в офисе его бренда Off-White.



28 мая линия Subterranei x Exclaim была представлена широкой публике. На четвертом этаже ЦУМа состоялась модная вечеринка, на которую были приглашены столичные тусовщицы, представители брендов и СМИ.

Ольга Ушакова

Оксана Бондаренко, Надежда Оболенцева, Ольга Ушакова, Екатерина Одинцова и многие другие оказались в числе тех, кто первым оценил яркие украшения, вдохновленные эстетикой рейв-культуры.

Янина Студилина Екатерина Одинцова Полина Аскери Надежда Оболенцева Оксана Бондаренко Ксения Соловьева Евгения Милова Дарья Лисиченко Михаил Друян Алина Цыганова и Александра Маниович Алина Цыганова и Джига Санжиева Екатерина Янсен Кристина Левиева Анна Дубровина Максим Кушнер Лука Зарьков Украшения Subterranei x Exclaim Украшения Subterranei x Exclaim Украшения Subterranei x Exclaim Украшения Subterranei x Exclaim

Лично нам серьги Subterranei x Exclaim понравились не только из-за выбранных цветов, но и формы — нарочито неправильной, а потому немного хулиганской. Оценить коллекцию, а также образы гостей презентации можно в фотогалерее.