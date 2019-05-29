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Надежда Оболенцева, Ольга Ушакова и другие модницы оценили коллекцию украшений it-girl Алины Цыгановой

На днях в ЦУМе прошла презентация украшений Subterranei x Exclaim. Автор линии, известная it-girl Алина Цыганова, лично представила светской тусовке свою коллаборацию.
Алина Цыганова
Алина Цыганова

Дизайнеры успешно реабилитировали неоновые оттенки, которые были столь популярны в 1990-е. И лето — лучшее время, чтобы с ними экспериментировать. Начать можно с малого — украшений. Яркие и модные серьги-леденцы теперь есть в коллекции марки Exclaim, в создании которой принимала участие Алина Цыганова, дочь бизнес-леди Оксаны Бондаренко и создательница марки Subterranei. Кстати, пару лет назад Алина проходила практику у дизайнера Вирджила Абло в офисе его бренда Off-White.

28 мая линия Subterranei x Exclaim была представлена широкой публике. На четвертом этаже ЦУМа состоялась модная вечеринка, на которую были приглашены столичные тусовщицы, представители брендов и СМИ. 

Ольга Ушакова
Ольга Ушакова

Оксана Бондаренко, Надежда Оболенцева, Ольга Ушакова, Екатерина Одинцова и многие другие оказались в числе тех, кто первым оценил яркие украшения, вдохновленные эстетикой рейв-культуры.

Янина Студилина
Янина Студилина
Екатерина Одинцова
Екатерина Одинцова
Полина Аскери
Полина Аскери
Надежда Оболенцева
Надежда Оболенцева
Оксана Бондаренко
Оксана Бондаренко
Ксения Соловьева
Ксения Соловьева
Евгения Милова
Евгения Милова
Дарья Лисиченко
Дарья Лисиченко
Михаил Друян
Михаил Друян
Алина Цыганова и Александра Маниович
Алина Цыганова и Александра Маниович
Алина Цыганова и Джига Санжиева
Алина Цыганова и Джига Санжиева
Екатерина Янсен
Екатерина Янсен
Кристина Левиева
Кристина Левиева
Анна Дубровина
Анна Дубровина
Максим Кушнер
Максим Кушнер
Лука Зарьков
Лука Зарьков
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim
Украшения Subterranei x Exclaim

Лично нам серьги Subterranei x Exclaim понравились не только из-за выбранных цветов, но и формы — нарочито неправильной, а потому немного хулиганской. Оценить коллекцию, а также образы гостей презентации можно в фотогалерее.

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29 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба

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