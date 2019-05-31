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Собчак, Богомолов и другие столичные интеллектуалы на закрытии шестого сезона клуба «418»

На днях в столице состоялось закрытие очередного сезона заседаний интеллектуального клуба «418», основанного Ириной Кудриной и Надеждой Оболенцевой. Для Ксении Собчак, Оксаны Лаврентьевой и многих других гостей стихи читал Константин Райкин.
Надежда Оболенцева <br>
Надежда Оболенцева 

Вот уже шесть лет подряд избранная столичная публика собирается в интеллектуальном клубе «418» Ирины Кудриной и Надежды Оболенцевой. Этот проект был основан в 2013 году, когда подруги решили, что Москве и Санкт-Петербургу нужны особые культурные развлечения — лекции, встречи с ведущими спикерами, поэтические вечера. 

Ксения Собчак и Марина Руднева
Ксения Собчак и Марина Руднева

На днях в особняке Шехтеля завершился уже шестой сезон клуба. На мероприятии выступил руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он прочитал избранные стихотворения любимых поэтов — Николая Заболоцкого, Осипа Мандельштама, Александра Сергеевича Пушкина и других.

Проводить сезон интеллектуального клуба «418» пришли его постоянные члены: Светлана Бондарчук, Евгения Линович, Константин Богомолов, Ксения Сухинова, Павел Лунгин, Ксения Чилингарова и многие другие.

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31 мая 2019
Текст Ксения Воронцова
Фото Пресс-служба
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Надежда Оболенцева

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