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Семейный выход: Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова, Анна и Надежда Михалковы и другие звезды на ретроспективе «Кинотавра»

1 и 2 июня «Кинотавр» и Сбербанк Первый показали ретроспективу фильмов-лауреатов кинофестиваля, приуроченную к его юбилею. Гостями вечера стали Анна Михалкова, Ирина Безрукова и другие звезды. 
Надежда Михалкова и Анна Михалкова с сыновьями Андреем и Сергеем
Надежда Михалкова и Анна Михалкова с сыновьями Андреем и Сергеем

В этом году «Кинотавр» отмечает юбилей: с 9 по 16 июня в Сочи пройдет уже тридцатый фестиваль! По такому случаю в минувшие выходные, 1 и 2 июня, в столичном кинотеатре «Октябрь» прошло открытие ретроспективы фильмов-лауреатов «Кинотавра». За два дня зрители смогли увидеть культовые картины, ставшие символами российского кино за последние 30 лет. 

В день открытия прошел показ фильма «Изображая жертву», победившего на «Кинотавре» в 2006 году.

По завершении состоялся public talk режиссера Кирилла Серебренникова и президента кинофестиваля Александра Роднянского.

Александр Роднянский и Кирилл Серебренников
Александр Роднянский и Кирилл Серебренников

Гостями ретроспективы стали исполнители главных ролей в фильме «Изображая жертву» Анна Михалкова и Юрий Чурсин, а также продюсер картины Наталья Мокрицкая. Кроме того на мероприятии были замечены Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Ирина Безрукова, Елизавета Арзамасова и другие звезды. 

Список фильмов ретроспективы:

1. «Анкор, еще Анкор», режиссер Петр Тодоровский, 1993. 
2. «Время танцора», режиссер Вадим Абдрашитов, 1997. 
3. «Брат», режиссер Алексей Балабанов, 1997. 
4. «Война», режиссер Алексей Балабанов, 2002.
5. «Водитель для Веры», режиссер Павел Чухрай, 2004. 
6. «Изображая жертву», режиссер Кирилл Серебренников, 2006. 
7. «Волчок», режиссер Василий Сигарев, 2009.
8. «Географ глобус пропил», режиссер Александр Велединский, 2013. 
9. «Класс коррекции», режиссер Иван Твердовский, 2014. 

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03 июня 2019
Текст Дарья Сеничкина

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