«Таинственный сад»: Рита Ора, Эльза Хоск, Петра Немцова и другие звезды посетили благотворительный гала-ужин Натальи Водяновой в Швейцарии

Наталья Водянова известна многим не только своей блестящей модельной карьерой, но и благотворительной деятельностью. На днях состоялся очередной гала-ужин ее фонда «Обнаженные сердца», который впервые прошел в Швейцарии.

13 июня в замке Коппе на берегу Женевского озера состоялся благотворительный гала-ужин фонда «Обнаженные сердца», учрежденного Натальей Водяновой. Мероприятие получило тематическое название «Таинственный сад».

Хозяйка вечера Наталья Водянова предстала в платье-трансформере Philosophy di Lorenzo Serafini, состоящем из блестящего красного мини и черной длинной юбки. Кстати, последнюю знаменитость сняла после окончания официальной части мероприятия.

Организацией ужина занимались попечители фонда Фредерик Полсен и Ольга Литвинюк. Благодаря поддержке гостей вечера удалось собрать около 900 тысяч евро. Эти средства будут направлены на продвижение программ фонда, который помогает детям с особенностями развития и их семьям.



Благотворительный гала-ужин посетили Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск, Каролин Шойфеле, Ксения Адонтс, Елена Рыболовлева, Ромен Грожан, DJ Cassidy и певица POLINA. Ведущей вечера стала модель и филантроп Петра Немцова.