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«Таинственный сад»: Рита Ора, Эльза Хоск, Петра Немцова и другие звезды посетили благотворительный гала-ужин Натальи Водяновой в Швейцарии

Наталья Водянова известна многим не только своей блестящей модельной карьерой, но и благотворительной деятельностью. На днях состоялся очередной гала-ужин ее фонда «Обнаженные сердца», который впервые прошел в Швейцарии.

13 июня в замке Коппе на берегу Женевского озера состоялся благотворительный гала-ужин фонда «Обнаженные сердца», учрежденного Натальей Водяновой. Мероприятие получило тематическое название «Таинственный сад».

Хозяйка вечера Наталья Водянова предстала в платье-трансформере Philosophy di Lorenzo Serafini, состоящем из блестящего красного мини и черной длинной юбки. Кстати, последнюю знаменитость сняла после окончания официальной части мероприятия.

Организацией ужина занимались попечители фонда Фредерик Полсен и Ольга Литвинюк. Благодаря поддержке гостей вечера удалось собрать около 900 тысяч евро. Эти средства будут направлены на продвижение программ фонда, который помогает детям с особенностями развития и их семьям. 

Благотворительный гала-ужин посетили Наталья Водянова, Рита Ора, Эльза Хоск, Каролин Шойфеле, Ксения Адонтс, Елена Рыболовлева, Ромен Грожан, DJ Cassidy и певица POLINA. Ведущей вечера стала модель и филантроп Петра Немцова.

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14 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Пресс-служба
Теги

Наталья Водянова, Chopard, Рита Ора, Эльза Хоск, Елена Рыболовлева, Петра Немцова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Мне нравится Водянова. С возрастом только хорошеет и выглядит непринуждённо, так, как будь она ничего не делает, что бы так выглядеть, хотя там ухода достаточно много, думаю.

  • какая красивая Эльза Хоск. балдю прям когда на нее смотрю, наверно рядом с ней челюсть самопроизвольно отваливается.

  • Гость

    какая красивая Эльза Хоск. балдю прям когда на нее смотрю, наверно рядом с ней челюсть самопроизвольно отваливается.

    Да, необычное лицо, глаза красивые

  • Я незнаю кто такая Эльза Хоск,но она нереальная красотка.

  • Какие все девушки красивые..непринужденные...наряды очень всем идут.

  • Всегда было интересно - столько средств люди вкладывают в благотворительность, на лечение нуждающимся, а доходят ли они до "адресатов"? Почему по тв, в последние годы ,крутят ролики с просьбой о помощи, путём отправки смс?

  • Водянова супер!

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