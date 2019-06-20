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Максим Виторган, Марина Александрова и другие звезды стали зрителями мобильного спектакля «Мастер и Маргарита» на улицах Москвы

19 июня в центре ММОМА прошла вечеринка в честь запуска приложения «Мобильный Художественный театр» и премьеры спектакля «Мастер и Маргарита». На вечере присутствовали Татьяна Веденеева, Светлана Устинова и другие знаменитости.
Михаил Зыгарь, Марина Александрова
Михаил Зыгарь и Марина Александрова

Недавно студия Михаила Зыгара запустила новое приложение для современных ценителей драматургии. Благодаря сервису «Мобильный художественный театр» улицы Москвы станут настоящей сценой, а зрители смогут ходить по заданному маршруту, слушая голоса актеров в наушниках. 

Максим Виторган
Максим Виторган

По случаю запуска приложения и премьеры спектакля «Мастер и Маргарита» 19 июня в образовательном центре ММОМА прошла вечеринка, звездными гостями которой стали Марина Александрова, Светлана Устинова, Максим Виторган, Юлия Меньшова и другие любители современного театра. 

Приглашенные знаменитости не только стали первыми зрителями мобильной версии известной постановки, но и смогли лично поблагодарить создателя этого проекта Михаила Зыгаря.

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20 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба

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  • А где фото самой постановки и улиц Москвы? Зачем нам эти надоевшие лица?

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