Максим Виторган, Марина Александрова и другие звезды стали зрителями мобильного спектакля «Мастер и Маргарита» на улицах Москвы

19 июня в центре ММОМА прошла вечеринка в честь запуска приложения «Мобильный Художественный театр» и премьеры спектакля «Мастер и Маргарита». На вечере присутствовали Татьяна Веденеева, Светлана Устинова и другие знаменитости.

Михаил Зыгарь и Марина Александрова

Недавно студия Михаила Зыгара запустила новое приложение для современных ценителей драматургии. Благодаря сервису «Мобильный художественный театр» улицы Москвы станут настоящей сценой, а зрители смогут ходить по заданному маршруту, слушая голоса актеров в наушниках.

Максим Виторган

По случаю запуска приложения и премьеры спектакля «Мастер и Маргарита» 19 июня в образовательном центре ММОМА прошла вечеринка, звездными гостями которой стали Марина Александрова, Светлана Устинова, Максим Виторган, Юлия Меньшова и другие любители современного театра.



Приглашенные знаменитости не только стали первыми зрителями мобильной версии известной постановки, но и смогли лично поблагодарить создателя этого проекта Михаила Зыгаря.