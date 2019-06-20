Максим Виторган, Марина Александрова и другие звезды стали зрителями мобильного спектакля «Мастер и Маргарита» на улицах Москвы

Недавно студия Михаила Зыгара запустила новое приложение для современных ценителей драматургии. Благодаря сервису «Мобильный художественный театр» улицы Москвы станут настоящей сценой, а зрители смогут ходить по заданному маршруту, слушая голоса актеров в наушниках.
По случаю запуска приложения и премьеры спектакля «Мастер и Маргарита» 19 июня в образовательном центре ММОМА прошла вечеринка, звездными гостями которой стали Марина Александрова, Светлана Устинова, Максим Виторган, Юлия Меньшова и другие любители современного театра.
Приглашенные знаменитости не только стали первыми зрителями мобильной версии известной постановки, но и смогли лично поблагодарить создателя этого проекта Михаила Зыгаря.