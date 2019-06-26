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Саша Савельева, Анастасия Стоцкая и другие звезды на премии «Мама года»: кому досталась главная награда

25 июня Оксана Федорова и ее журнал Moda Topical провели традиционную премию «Мама года». Награды забрали Саша Савельева, Елена Север и другие звездные родительницы.
Оксана Федорова
Оксана Федорова

Ежегодно журнал Moda Topical в лице его главного редактора Оксаны Федоровой отмечает самых ярких и успешных мам на одноименной премии «Мама года». 25 июня церемония награждения прошла в Смоленском Пассаже. 

За заветной статуэткой пришли Юлия Ковальчук, Елена Север, МакSим, Анжелика Агурбаш, Олеся Судзиловская и другие известные родительницы. Ведущими премии стали Александр Олешко и Viola.

Практически все присутствующие звездные гостьи ушли с наградами в разных категориях. Тем не менее в центре внимания оставалась Саша Савельева, ведь это был ее первый выход в свет после родов. Напомним, певица родила сына всего три месяца назад. К слову, главная награда — премия «Мама года» — досталась именно ей. Поздравляем! 

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26 июня 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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  • Награждают сами себя, смешные такие

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