Татьяна Веденеева, Анна Плетнева и другие поклонницы конного спорта узнали, кто отправится на Олимпийские игры-2020

С 20 по 30 июня в подмосковном конном комплексе Maxima Park прошли соревнования по конному спорту — специальный отборочный олимпийский турнир «Токийский тур». В минувшее воскресенье состоялась церемония закрытия, которую посетили многие звезды.

Турнир «Токийский тур»

Чуть больше недели, с 20 по 30 июня, зрители и поклонники конного спорта наблюдали за специальным отборочным олимпийским турниром «Токийский тур». Семь команд-участниц из разных стран сражались за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. Высокое мастерство и владение техникой помогли сборной России по выездке получить командную лицензию к Играм, а в Гран-при по конкуру победу одержала сборная Израиля.



30 июня состоялась церемония закрытия турнира, которое посетили многие отечественные знаменитости. Так, среди зрителей были замечены Екатерина Андреева, Татьяна Веденеева, Олеся Бословяк и Владимир Кожин, Анна Плетнева, Вера Сотникова и другие звезды.

«Мы рады победам и результатам всех спортсменов, поэтому конный спорт всегда был и будет являться объединяющим фактором для дружбы, взаимного сотрудничества и добрых искренних отношений между странами. Поздравляю всех с завершением ''Токийского тура'' и хочу пожелать и спортсменам, и зрителям больше таких праздников, здорового азарта, прекрасных результатов и великолепного настроения», — сказала Марина Владимировна Сечина, президент Федерации конного спорта России, закрывая мероприятие.