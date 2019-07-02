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Яна Рудковская, Екатерина Варнава и другие знаменитости на юбилейном показе Ульяны Сергеенко в Париже

1 июля на Неделе Высокой моды в столице Франции свою новую коллекцию представил бренд Ulyana Sergeenko. Модный показ посетили Наталья Водянова, Эвелина Хромченко и другие знаменитости. 
Ульяна Сергеенко
Ульяна Сергеенко

Изнурительная жара не нарушила планы мировых модниц, прилетевших в Париж на Неделю Haute Couture. Вооружившись веером они внимательно изучали новинки Высокой моды. А посмотреть было на что — хотя бы на юбилейную коллекцию Ulyana Sergeenko.

Поддержать российского модельера в Париже прилетели ее давние подруги Яна Рудковская и Наталья Водянова. Неожиданно и приятно было увидеть среди гостей и Екатерину Варнаву в компании Натальи Еприкян. Обе участницы Comedy Woman были одеты в наряды бренда.

В этом году Сергеенко не только провела свой свой юбилейный показ, но и представила Ulyana’s dream box: звездные гости ознакомились с вымышленной историей путешествия новой героини Ульяны в Самарканд под музыкальное сопровождение звезды французской сцены Себастьена Телье.

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02 июля 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Пресс-служба
Теги

Ульяна Сергеенко

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У Хромченко будто 3 ноги. Рудковская смешная, никак женщина не примет, что уже не девочка лет дцать как. Варнава, как это называется "муха в молоке", ну блонд идёт лишь с обработкой фотошопом, а в жизни не очень.

  • А сам показ где?Или сию красоту лучше не видеть.)

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