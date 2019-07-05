Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ирина Пегова, Арина Шарапова и другие звезды приняли участие в литературном марафоне

3 июля в Московском Доме Книги на Новом Арбате российские звезды собрались, чтобы прочитать избранные отрывки из произведений последнего десятилетия. Чтецами выступили Ирина Пегова, Татьяна Геворкян и другие. 
Александра Ревенко
Александра Ревенко

Ценители хорошей литературы собрались 3 июля в Московском Доме Книги на Новом Арбате, ведь там состоялись чтения избранных отрывков из самых актуальных произведений последнего десятилетия.

Специальным гостем литературного марафона стала Гузель Яхина — автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930 годов, удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Писатель провела для гостей автограф-сессию, а также прочла два отрывка из своего второго романа «Дети мои».

Организатором и ведущей мероприятия выступила Екатерина Одинцова. А читали отрывки из лучших книг десятилетия Арина Шарапова, Александра Ревенко, Виктория Шелягова, Ирина Пегова, Татьяна Геворкян, Ирина Лачина, Рената Пиотровски, Алена Чехова, Ксения Суркова и многие другие. 

Перейти к обсуждению


05 июля 2019
Текст Саша Белая
Фото PR Trend

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-02 13:55:00
394
Странные вы люди, где вы тут увидели похабность и пошлость? Просто хорошие фото. И наличие детей никак не запрещает человеку сделать хорошую фотосессию. Из какого монастыря вы пишете?
Изувеченная мужем-садистом Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
83 Комментариев
Гость 2019-07-02 09:32:00
360
По силе интеллекта с нею может потягаться Кожевникова и жена Прилучного. Просто золотой состав детных «мудрых» женщин , выпавших из круга публичности. Они и внешне , как под копирку, со спины не отличишь
Виктория Макарская считает, что женщины сами виноваты в изменах своих мужей
102 Комментариев
Гость 2019-07-01 17:15:00
275
Что-то все от него бегут... наверное не от хорошей жизни. По внешности конечно не судят, но она у него устрашающая. Не плане того, что он некрасивый или старый, лицо жестокое.
Сирота, чемпионка, боец: какая она, сбежавшая принцесса Дубая, и почему ушла, прихватив детей и 40 млн долларов
59 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.