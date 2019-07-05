Ирина Пегова, Арина Шарапова и другие звезды приняли участие в литературном марафоне

3 июля в Московском Доме Книги на Новом Арбате российские звезды собрались, чтобы прочитать избранные отрывки из произведений последнего десятилетия. Чтецами выступили Ирина Пегова, Татьяна Геворкян и другие.

Александра Ревенко

Ценители хорошей литературы собрались 3 июля в Московском Доме Книги на Новом Арбате, ведь там состоялись чтения избранных отрывков из самых актуальных произведений последнего десятилетия.



Специальным гостем литературного марафона стала Гузель Яхина — автор бестселлера «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930 годов, удостоенный премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Писатель провела для гостей автограф-сессию, а также прочла два отрывка из своего второго романа «Дети мои».

Организатором и ведущей мероприятия выступила Екатерина Одинцова. А читали отрывки из лучших книг десятилетия Арина Шарапова, Александра Ревенко, Виктория Шелягова, Ирина Пегова, Татьяна Геворкян, Ирина Лачина, Рената Пиотровски, Алена Чехова, Ксения Суркова и многие другие.