Кейт Миддлтон и принц Уильям, Джефф Безос с возлюбленной и другие селебрити на финале Уимблдона

14 июля состоялся заключительный матч в рамках Уимблдонского турнира. Посмотреть на схватку Новака Джоковича и Роджера Федерера пришли герцоги Кембриджские, Кенделл Дженнер с возлюбленным, Бруклин Бекхэм с подругой Ханой Кросс и другие знаменитости.

Лорен Санчес и Джефф Безос

С 24 июня в Лондоне в 133-й раз проходил Уимблдонский турнир, один из четырех в рамках Большого шлема. И если в субботу состоялся женский финал, то в воскресенье 14 июля прошла заключительная схватка между мужчинами. А именно — между 32-летнем Новаком Джоковичем и 37-летнем Роджером Федерером.



Кейт Миддлтон и принц Уильям

Главными звездными гостями матча стали принц Уильям и Кейт Миддлтон, выбравшие наряды в одной цветовой гамме: герцогиня надела нежно-голубое платье Emilia Wickstead, а ее супруг — рубашку в тон и серый пиджак с темно-синими брюками. Среди приглашенных также были замечены самый богатый человек в мире Джефф Безос, появившийся после официального развода в компании своей нынешней возлюбленной Лорен Санчес.



Также на трибунах присутствовали младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон с возлюбленной Ализе Тевенет, Бруклин Бекхэм с подругой Ханой Кросс, Кендалл Дженнер и другие мировые селебрити.



Игра была поистине захватывающей — об этом можно судить по выражениям лиц звездных болельщиков.

