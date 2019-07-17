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Самойлова и Джиган с дочерьми, Чиповская с бойфрендом и другие гости премьеры фильма «Король Лев»

В прошедшие выходные премьерный показ «Короля Льва» прошел в Лондоне и собрал многих звездных гостей, в том числе и герцогов Сассекских. Предлагаем узнать, кто получил приглашение на московскую премьеру фильма. 
Саша Плющенко и Яна Рудковская
Саша Плющенко и Яна Рудковская

16 июля в Москве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — «Король Лев». Ливень, обрушившийся на вечернюю столицу, не испугал именитых гостей, и ровно в 21:30 они позировали на красной дорожке. 

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми
Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми

Многие приглашенные приехали в компании детей, которым еще только предстоит познакомиться с историей про львенка Симбу. Среди юных гостей вечера были замечены Саша Плющенко, наследники Армана Давлетярова и старшие дочки Оксаны Самойлова и Джигана.

Большой интерес журналистов вызвала пара Чиповская-Ендальцев. Аня и Дмитрий встречаются уже больше двух лет, но совместные выходы в свет устраивают крайне редко. Предлагаем вам посмотреть на эту красивую пару и других гостей вечера.

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17 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • О, у Чипы новый бойфренд.

  • Бедный сын Плющенко, зачем маман его так одевает...

  • Чиповская с бф эффектно смотрятся.

  • Рудова хоть трусы надела.

  • Похоже, Доминик Джокер за воротник закладывает.

  • Рудова не в тему абсолютно. Детский фильм пришла смотреть едва одевшись и вся какая-то неряшливая, непромытая. Респект Марие Федоровой, ну уже никак не Маше, извините.

  • А пиджак с карманАми у Гном Гномыча тоже от Шанель?

  • а МАШЕ федоровой сколько лет, стесняюсь спросить?

  • На что Рудова живёт? Чем она занимается?

  • Нравится дочка старшая у Джигана, наверное вырастет красоткой.

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