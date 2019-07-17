Самойлова и Джиган с дочерьми, Чиповская с бойфрендом и другие гости премьеры фильма «Король Лев»

В прошедшие выходные премьерный показ «Короля Льва» прошел в Лондоне и собрал многих звездных гостей, в том числе и герцогов Сассекских. Предлагаем узнать, кто получил приглашение на московскую премьеру фильма.



Саша Плющенко и Яна Рудковская

16 июля в Москве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года — «Король Лев». Ливень, обрушившийся на вечернюю столицу, не испугал именитых гостей, и ровно в 21:30 они позировали на красной дорожке.

Оксана Самойлова и Джиган с дочерьми

Многие приглашенные приехали в компании детей, которым еще только предстоит познакомиться с историей про львенка Симбу. Среди юных гостей вечера были замечены Саша Плющенко, наследники Армана Давлетярова и старшие дочки Оксаны Самойлова и Джигана.

Большой интерес журналистов вызвала пара Чиповская-Ендальцев. Аня и Дмитрий встречаются уже больше двух лет, но совместные выходы в свет устраивают крайне редко. Предлагаем вам посмотреть на эту красивую пару и других гостей вечера.