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Бондарчук, Летучая, Никитчук, Вишнева и другие звезды на открытии бутика Omega в Санкт-Петербурге

18 июля светский Санкт-Петербург отпраздновал открытие первого бутика бренда Omega, приуроченное к 50-й годовщине высадки корабля «Аполлон-11» на Луну.
Андрей Артемов и Хатуля Авсаджанашвили
Андрей Артемов и Хатуля Авсаджанашвили

Прошло уже 50 лет с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны. 21 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11» гуляли по поверхности спутника Земли. Этот важный полет также совершили часы Omega Speedmaster.

18 июля 2019 года бренд торжественно открыл двери своего первого бутика в Санкт-Петербурге и отпраздновал годовщину высадки человека на Луну.

На коктейле представили обновленную юбилейную серию легендарных «лунных часов» Speedmaster. После гости мероприятия были приглашены на гала-ужин, который проходил под куполом Планетария №1.

Поздравить бренд с открытием пришли звездные гости: Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Наталья и Мурад Османн, Диана Вишнева, Елена Крыгина, Борис Белоцерковский, София Никитчук, Лаура Джугелия, Оксана Он и другие.

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19 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Гриша Галантный, Николай Зверков
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Ляйсан Утяшева, Лаура Джугелия, София Никитчук, Диана Вишнева

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