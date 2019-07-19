Бондарчук, Летучая, Никитчук, Вишнева и другие звезды на открытии бутика Omega в Санкт-Петербурге

18 июля светский Санкт-Петербург отпраздновал открытие первого бутика бренда Omega, приуроченное к 50-й годовщине высадки корабля «Аполлон-11» на Луну.

Андрей Артемов и Хатуля Авсаджанашвили

Прошло уже 50 лет с тех пор, как человек впервые ступил на поверхность Луны. 21 июля 1969 года астронавты корабля «Аполлон-11» гуляли по поверхности спутника Земли. Этот важный полет также совершили часы Omega Speedmaster.

18 июля 2019 года бренд торжественно открыл двери своего первого бутика в Санкт-Петербурге и отпраздновал годовщину высадки человека на Луну.

На коктейле представили обновленную юбилейную серию легендарных «лунных часов» Speedmaster. После гости мероприятия были приглашены на гала-ужин, который проходил под куполом Планетария №1.

Поздравить бренд с открытием пришли звездные гости: Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Светлана Бондарчук, Наталья и Мурад Османн, Диана Вишнева, Елена Крыгина, Борис Белоцерковский, София Никитчук, Лаура Джугелия, Оксана Он и другие.